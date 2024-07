Steffen Henssler: Vermutungen bestätigt – das sieht nicht gut aus

Es ist wie ein Domino-Effekt in der Gastronomie. Der beliebte TV-Koch Steffen Henssler muss wieder einmal einen herben Schlag einstecken. Seine „Ahoi“-Restaurants in Oldenburg und Osnabrück werden die Pforten Ende des Monats für immer schließen. 17 Mitarbeiter stehen vor ungewisser Zukunft.

Die „Nordwest Zeitung“ berichtete zuerst von dem Schock für die Gastro-Szene. Nachdem das Bremer Restaurant wegen eines Hygiene-Skandals im Juni dichtmachte, scheint das Unglück für die Henssler-Brüder kein Ende zu nehmen. Sinkende Gästezahlen und steigende Kosten sind ein tödliches Rezept für ihre Fischrestaurant-Kette.

TV-Star schließt weitere Restaurants

Aber es gibt noch Hoffnung: Während einige Schiffe sinken, werden andere neu auf Kurs gebracht. Die „Ahoi“-Filialen an der Ostsee sollen ein neues Konzept erhalten, und erst kürzlich öffnete ein neuer Standort in St. Peter-Ording. Henssler plant sogar weitere Eröffnungen für das nächste Jahr. Doch der Sturm zieht weiter.

Fünf Filialen des „Go by Steffen Henssler“ mussten laut Berichten der „Wirtschaftswoche“ Insolvenz anmelden. Das „Ishi by Henssler“ im Berliner The Ritz-Carlton schloss nach nur sechs Monaten. Und nun auch noch der Sushi-Lieferservice „Henssler at Home“: Vier Hamburger Filialen haben laut dem „Hamburger Abendblatt“ Insolvenz angemeldet.

In der beliebten Vox-Show „Grill den Henssler“ kocht Steffen Henssler gegen prominente Gäste wie Paul Janke, Julius Brink oder Guido Maria Kretschmer. Derzeit läuft die kulinarische Sendung nicht im Programm, doch lassen sich alle Folgen in der RTL+ Mediathek abrufen.