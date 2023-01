„Traumschiff“-Aus für Florian Silbereisen? Kollege äußert Bedenken

Es wäre ein großer Schock für die Fans von Florian Silbereisen: Schmeißt der Showmaster bald seinen Job als „Traumschiff“-Kapitän hin? Die Gerüchteküche brodelt. Nun äußert sich auch ein Kollege des Fernsehstars zu den Vermutungen.

Schnell wird klar, dass sich nicht einmal die „Traumschiff“-Crew sicher darüber ist, wie lange Florian Silbereisen noch plant, an Bord zu bleiben. Der Moderator ist schließlich viel beschäftigt und denkt noch lange nicht daran, kürzerzutreten.

„Traumschiff“-Star deutlich: „Hoffe, dass die Gerüchte falsch sind“

Zunächst dürfen sich die treuen Anhänger des Musikers noch entspannt zurücklehnen. Im Juli 2021 hat Florian Silbereisen seinen „Traumschiff“-Vertrag beim ZDF vorzeitig bis Anfang 2024 verlängert. Doch was dann? Das scheint sich der 41-Jährige aktuell noch offen zu halten.

Auf „Express“-Nachfrage zeigt sich selbst Daniel Morgenroth ahnungslos. In den ZDF-Filmen spielt er seit dem Jahr 2019 den Staff-Kapitän Martin Grimm und gehört wie Florian Silbereisen zur Stammbesatzung. Die Gerüchte um den Ausstieg des Kapitäns sind natürlich auch ihm nicht entgangen. Darauf angesprochen entgegnet er lediglich: „Ich hoffe, dass es noch eine Weile so geht und dass die Gerüchte falsch sind.“

Daniel Morgenroth mit seinen „Traumschiff“-Kollegen Collien Ulmen-Fernandes und Florian Silbereisen (v.l.n.r.). Foto: picture alliance/dpa/ZDF | Dirk Bartling

Hört Florian Silbereisen beim „Traumschiff“ auf? Entscheidung steht aus

Bisher hat Florian Silbereisen 12 Folgen als Kapitän Max Parger abgedreht. Bis zum nächsten Jahreswechsel wären es nur noch drei weitere „Traumschiff“-Ausgaben, ehe der Vertrag des Musikers offiziell ausläuft. Denn: „Auch im nächsten Jahr wird es vier ‚Traumschiff‘-Ausgaben geben“, bestätigt eine ZDF-Sprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur „spot on news“.

So langsam sollte Florian Silbereisen also eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft auf hoher See fällen. Der nächste ZDF-Film mit ihm wird voraussichtlich im April zu Ostern erwartet. Wohin es die Crew rund um Max Parger dann verschlägt, ist noch unbekannt.