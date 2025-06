„Bares für Rares“: Böses Erwachen – Händler lachen sie einfach aus

Das war wohl nichts! Bei „Bares für Rares“ wollte Zahra (35) aus Frankfurt eigentlich nur ihre Erbstücke versilbern. Doch statt Bares gab’s am Ende: NICHTS!

Zahra, schick, selbstbewusst und mit einem Doktortitel in Aussicht, bringt ein prachtvolles Schmuckset mit ins Pulheimer Walzwerk. Zwei Ohrringe, ein Armband – Erbstücke von Oma. Und dann auch noch mit satten Diamanten, fast 14 Karat. Echtes Bling Bling also!

„Bares für Rares“: Händler können sich das Lachen nicht verkneifen

Expertin Heide Rezepa-Zabel (59) ist total aus dem Häuschen: „Wir haben hier vollständigen historischen Schmuck, und das hat seinen Wert.“ Die funkelnden Preziosen stammen aus dem 19. Jahrhundert – ein wahrer Schatz! Beim Preiswunsch fällt Horst Lichter (63) fast vom Glauben ab: Stolze 15.000 Euro fordert die Verkäuferin. Aber ist die Summe gerechtfertigt?

Rezepa-Zabels Schätzung: 14.000 bis 16.000 Euro. Jackpot, denkt sich Zahra. Doch nur wenige Minuten später folgt im Händlerraum der Schock. Wolfgang Pauritsch (53) beginnt mit mickrigen 3.000 Euro. Die anderen? Zögern. Schauen. Lächeln verlegen. Die Gebote kriechen. Bei 4.800 Euro platzt Zahra der Kragen: „Um eure Zeit zu sparen, die Expertise war zwischen 14.000 und 16.000 Euro.“

Ein Versuch, den Händlerraum aufzuwecken. Aber was passiert? Die Händler brechen in schallendes Gelächter aus! Nicht mal im Traum würden sie so viel blechen. Pauritsch macht’s klar: „14.000 Euro werde ich heute nicht bieten.“ Ein Mini-Nachschlag auf 6.000 Euro, aber Zahra lehnt stolz ab. „Nein danke“, sagt sie, nimmt ihre Schätze und zieht ab.

Das ZDF zeigt neue Folgen von „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr.