„Traumschiff“: Eigentlich sollte ER Kapitän des ZDF-Dampfers werden

Leinen los und ab auf hohe See. An Weihnachten und Neujahr heißt es auch in diesem Jahr wieder „Traumschiff“ Ahoi. Nach Hudson Valley und Curaçao werden Florian Silbereisen segeln. Und wie jedes Jahr werden Millionen Zuschauer vor den TV-Geräten sitzen, über die spannenden Geschichten schmunzeln und im Fernweh schwelgen.

Doch wusstest du, dass eine echte TV-Legende das Steuer des „Traumschiff“ übernehmen sollte? Richtig gelesen. Eine wahre Fernseh-Legende bekam einst das Angebot, den ZDF-Luxusdampfer über die sieben Weltmeere zu lenken. Doch sie lehnte ab. Und das aus scheinbar gutem Grund.

Jan Fedder sollte „Traumschiff“-Kapitän werden

Die Rede ist von dem 2019 verstorbenen Jan Fedder. Der Mann, den die meisten wohl durch seine Rolle des „Dirk Matthies“ im ARD-„Großstadtrevier“ oder sein Mitwirken im Klassiker „Das Boot“ (Fedder spielte den Bootsmannsmaat Pilgrim) kennen, sollte „Traumschiff“-Kapitän werden.

Schauspiel-Legende Jan Fedder im Jahr 2012. Foto: imago stock&people

Das verriet der Schauspieler in seiner Biografie „Unsterblich“, die ein knappes Jahr nach seinem Tode veröffentlicht wurde. Das Angebot kam dabei von Mr. „Traumschiff“ höchstselbst – von Wolfgang Rademann. Doch Fedder lehnte ab.

„Ich hatte ja einen Freifahrtschein an Bord“

„Ich hatte ja einen Freifahrtschein an Bord. Ich durfte da alles, hatte meine Bar für mich und meinen Stammplatz. Besser ging es gar nicht… Und trotzdem habe ich dann zu Radi gesagt: ‚Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr spielen.‘ Weil ich doch mit den Lenz-Geschichten die Latte höher gelegt hatte. Ich war doch jetzt ein Charakter“, beschreibt die TV-Legende die Situation.

Der Hamburger hatte in Verfilmungen des Schriftstellers Siegfried Lenz mitgewirkt, deutlich anspruchsvollere Rollen gespielt. Da hätte das „Traumschiff“ nicht mehr gepasst. Sauer, so Fedder, sei Rademann aber nicht auf ihn gewesen.