„Traumschiff“: Zoff um SEINEN Auftritt – „Wie man dem noch ’ne Bühne bieten kann“

Selten war eine „Traumschiff“-Folge so prominent besetzt, wie die, die das ZDF am zweiten Weihnachtstag ausstrahlen wird. Nicht nur, dass wieder Kapitän Florian Silbereisen den TV-Luxusdampfer durch wildeste Meerengen lenken wird. Nein, mit Stargeiger David Garrett ist auch ein echter Megastar an Bord. Ob er auch seine Geige mitnimmt? Schließlich ist das gute Stück mehrere Millionen Euro wert … wir werden sehen.

Sein Auftritt jedenfalls sorgt für Begeisterung bei den ZDF-Zuschauern. Einen anderen Mann hätten viele lieber nicht auf dem „Traumschiff“ gesehen. Es handelt sich um Komiker Luke Mockridge. Dass das Zweite nach dem Bananen-Skandal im „Fernsehgarten“ überhaupt noch mit dem 33-jährigen Bonner zusammenarbeitet, ist überraschend. Nun soll er in der neuen Folge die Rolle des Phillip Brand spielen.

„Traumschiff“-Zoff um Luke Mockridge

Sehr zur Unfreude einiger Zuschauer auf Facebook. Sie kommentierten unter der Nachricht von DER WESTEN, dass Luke mit dabei sei, nicht gerade positiv. „Luke Mockridge… lustig wird die Folge jedenfalls dann schon mal nicht“, schreibt beispielsweise ein Mann. Und eine Dame stellt sich die Frage, „wie man dem noch ’ne Bühne bieten kann.“

Sie spielt darin auf die Diskussionen rund um Luke Mockridge an. Diese hatten dafür gesorgt, dass die Folge, die eigentlich schon vergangenes Weihnachten hätte gezeigt werden sollen, erst jetzt, am 26. Dezember 2022 ausgestrahlt wird. Damals hieß es vom ZDF gegenüber t-online: „Aufgrund der im Herbst 2021 geführten öffentlichen Diskussionen um Luke Mockridge hat das ZDF in Abstimmung und im Sinne aller Beteiligten die Folge ‚Das Traumschiff – Malediven‘ auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.“

Eine Frau hatte damals schwere Vorwürfe gegenüber dem Komiker erhoben. Luke Mockridge hatte sich daraufhin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um wieder zur Ruhe zu kommen.