„Traumschiff“-Wende: Plötzlich kommt das Ende schneller als gedacht

Sie ist eines der bekanntesten Schiffe des Landes: Die MS Amadea, besser bekannt als das „Traumschiff“. Seit 2015 bereits dreht das ZDF auf dem Luxus-Kreuzfahrtschiff. Schon Sascha Hehn hatte hier das Steuer inne, seit 2019 liegt es in den starken Händen von Schlagerstar Florian Silbereisen.

Doch auch wenn das „Traumschiff“ von seinen Kapitänen bestens behandelt wird und bislang noch keinen Eisberg rammte, muss die MS Amadea in gewissen Abständen in die Werft. Ähnlich wie ein Auto beim TÜV, muss natürlich auch ein Schiff gewartet werden.

Das „Traumschiff“ muss nach Bremerhaven in die Werft

Und das geschieht im Falle der MS Amadea in der Lloyd Werft in Bremerhaven. So berichtet das Onlineportal „nord24.de“, dass die Amadea noch bis zum 11. April auf Reisen ist, dann direkt in die Werft gebracht wird. Eigentlich, so das Portal weiter, hätte sie dort bis zum 10. Mai verbleiben sollen. Doch das Ende der Arbeiten komme nun schneller als gedacht.

Eine Woche schneller, um genau zu sein. So kehre das „Traumschiff“ bereits am 3. statt am 10. Mai in den Kreuzfahrtbetrieb zurück. Für die Fans des Schiffes ist das ein Segen. So konnte der Veranstalter „Phoenix Reisen“ eine Mini-Kreuzfahrt dazwischenschieben.

„Traumschiff“: Wohin geht die nächste Fahrt?

Vom dritten bis zum sechsten Mai geht es dann auf „Ein langes Wochenende mit der Amadea“. Von Hamburg geht es nach Esbjerg (Dänemark) über Sylt zurück nach Hamburg. Zwar ohne Florian Silbereisen an Bord, dafür auf dem echten „Traumschiff“. Und wer weiß, vielleicht spielt sich ja auch ohne Flori das ein oder andere Drama an Deck ab.

Wohin es dann aber wieder mit Florian Silbereisen geht, hat das ZDF auch bereits verraten. Unter anderem dürfen sich die Fans auf Argentinien freuen. Doch ein ganz besonderes Schmankerl wird es auch noch geben. Wohin es dann geht, kannst du hier nachlesen.