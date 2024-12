„Traumschiff“-Star verrät Geheimnisse über Florian Silbereisen – „Klasse und Stil“

Es ist eines der beliebtesten Formate im TV und besonders zur Weihnachtszeit gefragt: das „Traumschiff.“ Seit Jahren begeistert die Besatzung rund um Kapitän Max Parger, Hoteldirektorin Hanna Liebhold und Co. das Publikum. Auch in diesem Jahr sticht das Luxusschiff in See, um am 26. Dezember zur Primetime im Hudson Valley (USA) an Bord einzuladen. Mit dabei ist ein prominenter Neuzugang: Schauspielerin Natalia Avelon.

Und die sorgt nicht nur vor der Kamera für Drama, sondern verrät auch einiges über ihren Kollegen Florian Silbereisen!

„Traumschiff“: Natalia Avelon schlüpft in neue Rolle

Natalia Avelon ist bereits bekannt in der Filmwelt und schlüpft für das „Traumschiff“ nun in die Rolle der Tochter von Reeder Hansen (Peter Kremer). Ihre Figur steht vor einer großen Entscheidung: Wer soll die Reederei übernehmen – sie oder ihr Bruder? Doch ihr Vater, ein Patriarch alter Schule, macht es ihr nicht leicht. „Ich bekomme keine Liebe, keine Anerkennung, keinen Respekt von meinem Vater“, erklärt die Schauspielerin im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung.

Die Dreharbeiten führten das Team im Juni nach New York und anschließend nach Island, Norwegen und Spitzbergen. Für Avelon ein Traum: „Wir waren sechs Tage auf offener See. Du kannst nicht ins Netz und kannst nicht telefonieren, weil es so unglaublich teuer ist. So hatte ich zum ersten Mal ein Handy- und Social-Media-Detox. Du sitzt da und guckst aufs Meer.“

Und auch mit Florian Silbereisen, der als Kapitän Max Parger den Kurs vorgibt, verstand sich die Schauspielerin blendend.

„Traumschiff“-Schauspielerin plaudert aus dem Nähkästchen

„Er ist ein unglaublich netter, charmanter Mensch und ein Vollprofi im Job. Ich mag es, wenn Menschen, die wirklich sehr erfolgreich sind, nett sind zu allen. Zu Kellnern, Putzdamen und Kollegen. Das zeigt Klasse und Stil, Florian hat beides“, so Avelon über Schauspiel-Kollege Silbereisen.

Doch nicht nur die Besatzung brachte Schwung ins Bordleben: Auch Schlagerkönigin Helene Fischer war privat dabei. „Eine Freundin von ihr aus der ‚Traumschiff‘-Crew feierte ihren Geburtstag auf dem Schiff.“

Für Avelon ist Helene ein Vorbild: „Ich finde die super! Sie ist eine lustige Person. Ähnlich wie Verona Pooth und Sylvie Meis. Das sind Frauen, die mit sich im Reinen sind und darum kein Problem mit anderen Frauen haben. Da gibt es kein Rumgezicke.“ Und so wurde an Bord des „Traumschiffs“ auch die ein oder andere Nacht ausgelassen durchgefeiert.