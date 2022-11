„Traumschiff“: Neue Folge hat es in sich! ZDF-Zuschauer dürften an Neujahr große Augen machen

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum großen Weihnachtsfest. Treue ZDF-Zuschauer wissen, was das bedeutet: Es gibt endlich neue Folgen vom „Traumschiff“! Pünktlich zum Heiligabend sowie Jahreswechsel veröffentlicht der Sender weitere Geschichten von Kapitän Max Parger und seiner Crew.

An Neujahr, dem 1. Januar 2023, erwarten die Fans gleich zwei neue „Traumschiff“-Episoden. Los geht es natürlich wie immer um 20.15 Uhr im ZDF. Der zweite Film startet dann um 21.45 Uhr und dürfte einige Zuschauer staunen lassen.

„Traumschiff“ thematisiert „Mariage blanc“ an Neujahr

In „Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise nach Ligurien“ werden sie nämlich Zeugen einer eher unkonventionellen Liebesgeschichte. Auf der Fahrt nach Ligurien, eine Region im Nordwesten Italiens, sind direkt zwei Hochzeitspaare an Bord. Neben dem 65-jährigen Bauunternehmer Thorsten und der deutsch-italienischen Architektin Carlotta, wollen sich auch die Pilotin Sofie (gespielt von Rebecca Dyson Smith) und der Flugzeugbauer Julian (gespielt von Patrick Dollmann) das Ja-Wort geben.

Eine Hochzeit aus Liebe sieht allerdings anders aus. Sofie und Julian sind zwar seit fünfzehn Jahren eng befreundet, von einem romantischen Knistern fehlt bei den beiden jedoch jede Spur. Denn: Julian steht gar nicht auf Frauen.

Rebecca Dyson Smith und Patrick Dollmann spielen das etwas andere Liebespaar in der Neujahrs-„Traumschiff“-Folge. Foto: IMAGO / Everett Collection, IMAGO / Future Image

Gegenüber seiner guten Freundin Sofie hat sich Julian zum ersten Mal als homosexuell geoutet. Anschließend schließen die Zwei einen ungewöhnlichen Pakt: Sollten sie, bis sie 30 Jahre alt sind, nicht die wahre Liebe gefunden haben, würden sie eine sogenannte „Mariage blanc“, eine Art Scheinehe, eingehen.

So werden sie zwar heiraten, zusammen leben und auch gemeinsame Kinder bekommen, jedoch wollen sie keinen Sex miteinander haben. Dieses Beziehungsmodell dürfte den meisten Zuschauern unbekannt sein und womöglich unsinnig erscheinen. In diesem speziellen Fall handelt es sich um die Variante der „Lavendel-Ehe“, die in der Regel eingegangen wird, um die Homosexualität eines Partners zu verschleiern.

Verbotene Liebe? Drama auf dem „Traumschiff“ vorprogrammiert

Das Drama auf dem „Traumschiff“ spitzt sich allerdings zu, als Sofie tatsächlich schwanger wird und Julian seine vermeintlich „banale Affäre“ Simon an Land wiedersieht. Für den Flugzeugbauer beginnt eine Achterbahn der Gefühle. Ist Simon es wert, die „Mariage blanc“ abzublasen? Aber was passiert dann mit dem Kind, das Sofie bereits in sich trägt?

Gelöst werden soll das Problem schließlich vom „Traumschiff“-Hochzeitsplaner Tom (gespielt von Jan Hartmann). Ob es ihm gelingt, das Liebes-Wirrwarr zu entschlüsseln, erfahren die Zuschauer am 1. Januar 2023 ab 21.45 Uhr im ZDF.

Wer nicht so lange warten möchte, kann sich die Folge allerdings auch schon ab dem 24. Dezember um 10 Uhr in der ZDF-Mediathek ansehen. Dort ist der Film dann ein ganzes Jahr lang kostenlos abrufbar.