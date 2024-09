„Traumschiff“: So läuft es hinter den Kulissen – „Das war absurd“

Wenn Promis in See stechen, wird es oft turbulent – und auf dem „Traumschiff“ erst recht! Die ZDF-Kultserie lockt nicht nur Zuschauer, sondern auch Stars wie Joko Winterscheidt und Nina Chuba an Bord. Doch was sich nach Glamour anhört, entpuppt sich als ein Abenteuer der besonderen Art.

In der dritten Ausgabe von „Wer stiehlt mir die Show?“ plaudern Joko und Nina über ihre Erlebnisse auf hoher See. Joko will wissen, wie Nina überhaupt in den Genuss kam, auf dem „Traumschiff“ mitzuwirken. Sie habe früher mal „Schauspiel gemacht – nicht so gut“, lacht Nina. Als Teenager bekam sie die Rolle und verbrachte drei Monate auf dem Ozean. Doch statt Sonnendeck und Cocktailgläsern erwartete sie die raue Realität des Seefahrerlebens.

„Traumschiff“: Ehrliche Worte zum TV-Set

„Ich war ständig seekrank und musste immer zum Schiffsarzt und der hat mir dann immer so eine Spritze in den Po gegeben“, erinnert sich Nina mit einem Schmunzeln. Die Spritzen gegen die Übelkeit waren fast so legendär wie die Geschichten, die sie mitbrachten. Und als ob das nicht genug wäre, war der Pool an Bord mit einem Schild versehen, das sie schnell von einem Bad abhielt: „Bitte nicht hier reingehen, wenn Sie inkontinent sind.“

Währenddessen machte Joko die Bar unsicher – oder zumindest den Teil, der noch offen war. Joko habe dabei immer versucht, „irgendwo Alkohol zu bekommen“, gesteht er lachend. Wenn die Bar schloss, war der Crew-Bereich der heimliche Treffpunkt, wo Gin Tonics alle „absurden“ Vorkommnisse vergessen ließen. An einem denkwürdigen Abend gesellte sich sogar Florian Silbereisen dazu.

Auch mit Uschi Glas und Harald Schmidt saß Joko schon an einem Tisch. Wobei Letzterer für einen außergewöhnlichen Moment sorgte. Der Entertainer schlenderte nämlich in einem langen, seidenen Bademantel durch die Gänge – ein Anblick, den Joko nicht mehr so schnell vergessen kann: „Das war absurd!“

Am Ende zieht der ProSieben-Moderator sein Fazit: „Es war eine witzige Erfahrung (…). Aber es ist schon speziell.“