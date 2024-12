„Traumschiff“: Zuschauer verstehen bei diesem Anblick die Welt nicht mehr – „Schlechter Deal“

Freunde des „Traumschiff“ durften sich am Abend des 2. Weihnachtstages auf eine erneute Bescherung freuen. Traditionell zeigte das ZDF am 26. Dezember mal wieder eine neue Folge der beliebten Fernsehreihe.

„So viel kann ich verraten“, hatte Florian Silbereisen noch 24 Stunden zuvor in der „Helene Fischer Show“ verkündet: „Diesmal gibt es beim Traumschiff vielleicht ein Happy End.“

„Traumschiff“ mit Kurs auf New York

Ob es in der Folge vom 26. Dezember wirklich ein Happy End gab, wollen wir natürlich nicht verraten. Wer die neuste Folge sehen möchte, wird in der Mediathek des ZDF fündig. Was wir jedoch verraten können: Die Zuschauer diskutierten am Donnerstagabend eifrig über die neue Folge – aus einem ganz bestimmten Grund. Aber der Reihe nach.

Das ist die Ausgangslage der aktuellen Folge des „Traumschiff“: Die MS Deutschland nimmt Kurs auf New York. Dort will Reeder Hendrik Hansen mit seiner Familie seinen 70. Geburtstag feiern. Kreuzfahrt-Direktor Oskar Schifferle (gespielt von Harald Schmidt) plant daher voller Eifer den Aufenthalt der Reeder-Familie an Bord.

Viel Drama beim „Traumschiff“

Staff-Kapitän Martin Grimm befindet sich unmittelbar vor der Konfrontation mit Reeder Hendrik Hansen nicht gerade in bester Stimmung. Schließlich hat Hansen ihn mächtig auf dem Kieker. Denn vor einigen Jahren hatte Grimm einst ein Schiff im betrunkenen Kopf gesteuert. Das will Hansen dem Staff-Kapitän einfach nicht verzeihen und verwehrt ihm seither jede Beförderung – auch wenn Grimm sich seitdem nie wieder etwas zu Schulden hat kommen lassen. Und so ist auch in dieser Folge des „Traumschiff“ mal wieder reichlich Drama vorprogrammiert.

Zuschauer vermissen den großen Star

Zu einem großen Aufreger unter den Zuschauern kam es schon während der ersten Hälfte der neuen Folge. Denn wie man der Inhaltszusammenfassung in den vorangegangenen Absätzen entnehmen kann, tauchte eine Person in der neuen Folge zunächst kaum auf: Kapitän Max Parger (gespielt von Florian Silbereisen). Wir haben einige der enttäuschten Twitter-Reaktionen gesammelt:

„Ich merke schon: Kapitän Parger hat heute Minimal-Sendezeit.“

„Wieder mal eine Folge mit nur 2 Minuten Sendezeit für Flori.“

„Erlebt Kapitän Max Parger heute kein Motorrad-Abenteuer auf dem Landgang?“

„Haben wir etwa schon wieder keinen Landgang für Kapitän Parger? Schlechter Deal. Er sollte sich mal bei einer anderen Reederei bewerben.“

„Wenn der Kapitän nicht gleich Lederjacke und Pilotenbrille trägt und sich auf seine Maschine schwingt, bin ich enttäuscht.“

Ob Florian Silbereisen als Captain Max Parger im weiteren Verlauf doch noch ein paar Mal zu sehen ist? Das erfährt man in der ZDF-Mediathek.