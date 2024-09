„Top Dog Germany“ zurück bei RTL – großer Jubel bricht nicht aus

Nach einem Jahr Pause war es am Freitagabend wieder so weit: Die Show „Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands“ feiert sein Comeback bei RTL, lief bei dem Kölner Sender zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

Wirklich Primetime-würdig waren die TV-Quoten von „Top Dog Germany“ allerdings nicht. Im Vergleich zum Vorjahr konnte sich die RTL-Hundeshow nicht steigern. Es gab aber auch keinen kompletten Einbruch.

„Top Dog Germany“ macht keine großen Sprünge nach vorn

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass die dritte Staffel von „Top Dog Germany“ bei RTL ausgestrahlt wurde. Am 6. September ging es nun los mit den neuen Folgen. Zum vierten Mal in Folge sucht RTL den „besten Hund Deutschlands“. Hundebesitzer müssen mit ihren vierbeinigen Begleitern einen Parcours durchlaufen – und das natürlich möglichst schnell. Moderiert wird die Show auch in diesem Jahr von Laura Wontorra. Am Kommentatorenpult sitzen Frank Buschmann und Jan Köppen.

+++ Günther Jauch: Stunden nach „Wer wird Millionär“ bestätigt sich der erste Verdacht +++

Fast alles ist gleich geblieben bei „Top Dog Germany“ – leider aber auch aus RTL-Sicht die TV-Quoten. Am Freitagabend schalteten rund 1,53 Millionen Menschen bei der Hundeshow ein. Im Vorjahr holte Folge eins mit 1,55 Millionen Zuschauern nur ganz knapp mehr.

Den Marktanteil konnte RTL mit „Top Dog Germany“ aber immerhin leicht von 7,3 auf 7,5 steigern. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es in diesem Jahr 0,42 Millionen Zuschauer und im Vorjahr 0,45 Millionen. Hier sankt der Marktanteil leicht von 11,5 Prozent auf 10,9 Prozent.

Das könnte dich auch interessieren:

GZSZ besser als „Top Dog Germany“

RTL hat damit seine Zahlen vom Vorjahr zwar bestätigt, für wirklich viel Jubel dürften die Quoten bei dem Kölner Sender aber nicht sorgen. Beim Gesamtpublikum schaffte es „Top Dog Germany“ nicht einmal in die Top 25, bei der werberelevanten Zielgruppe wurde man immerhin Sechster.

Mit der RTL-Soap GZSZ konnte die Primetime-Show allerdings nicht mithalten. GZSZ lockte am Freitag 1,7 Millionen Zuschauer (9,6 Prozent Marktanteil) vor die Fernsehbildschirme, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 0,5 Millionen Menschen (17 Prozent Marktanteil). Damit landete die Daily-Soap vor „Top Dog Germany“.