Tom Hanks bei Geheim-Besuch in Deutschland – HIER trifft er ausgerechnet SIE

Mit diesem Star-Auflauf in der Kreuzberger Passionskirche in Berlin hätte wohl keiner gerechnet. Eigentlich sollte dort am Freitagabend (1. März) beim „Country to Country“-Festival gefeiert werden. Doch neben den Sängern auf der Bühne konnte sich auch ein prominenter Zuschauer der Aufmerksamkeit sicher sein: US-Schauspieler Tom Hanks! Doch was führt einen der erfolgreichsten Schauspieler aller Zeiten in die Passionskirche am Marheinekeplatz in Berlin-Kreuzberg?

Tom Hanks reist mit seiner Frau an

Wo er geht und steht, drehen sich die Menschen nach ihm um. Tom Hanks ist mit seinen zahlreichen Filmen zur absoluten Schauspiel-Legende geworden. Doch am Freitagabend ging es ausnahmsweise mal nicht um ihn. Denn der 67-Jährige ist beim „Country to Country“-Festival in Berlin, um seine Frau Rita Wilson zu unterstützen.

Sie ist nämlich als Country-Sängerin erfolgreich und hatte an diesem besonderen Tag einen Auftritt in der Passionskirche in Berlin-Kreuzberg. Trotzdem wollten es einige Zuschauer sich nicht nehmen lassen, ein Erinnerungsfoto mit dem „Forest Gump“-Schauspieler zu machen. Dazu zählen auch zwei deutsche Stars, die ihren Schnappschuss mit dem Weltstar prompt bei Facebook teilen.

Tom Hanks trifft auf deutsche Promis

Die Rede ist von den ehemaligen „The Voice of Germany“-Juroren „The BossHoss“. Auf dem Bild mit Tom Hanks strahlen Alec Völkel und Sascha Vollmer um die Wette. Zu dem Facebook-Beitrag schreiben sie: „Es war uns eine Ehre, dich zu treffen, Tom Hanks!“ Die Follower der Country-Band sind mindestens genauso begeistert von dem Foto der Drei.

Das „Country to Country“ wurde insgesamt drei Tage lang in der Passionskirche am Marheinekeplatz in Berlin-Kreuzberg gefeiert.