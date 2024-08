Tom Gregory lüftet sein Geheimnis – „War immer ein Traum von mir“

Wenn der britische Musiker Tom Gregory auf der Bühne steht, jubeln tausende Fans auf den Zuschauerrängen. Mit nur 17 Jahren von seinem Vater bei „The Voice UK“ angemeldet, hat sich der junge Sänger mittlerweile zum echten Publikumsliebling entwickelt. Seine kürzlich veröffentlichte Single „Glow in the Dark“ ist nun ein weiteres Highlight in seiner Sammlung an einprägsamen Hits.

In einem exklusiven Interview mit unserer Redaktion verrät der Künstler, was hinter seinem Erfolg steckt.

Tom Gregory: Erfolgsgeheimnis des Sängers

In einer Branche, die oft von schnellen Trends und flüchtigen Erfolgen geprägt ist, hebt sich Gregory vor allem durch seine Leidenschaft für die Musik ab. Das Wichtigste an seiner Karriere bleibe nach wie vor, daran Spaß zu haben, wie er im Interview erzählt.

Um neuen Schwung in seine Karriere zu bringen, „geht es darum, neue Wege zu finden, um Abwechslung reinzubringen. Der Prozess, Songs zu schreiben und meine Kreativität helfen mir dabei, neue Songs zu schreiben, neue Stile zu entdecken, zu versuchen, an neuen Orten aufzutreten und neue Städte zu entdecken, in denen man spielen kann“, erklärt der Künstler.

Auch kleine Veränderungen, wie etwa das Outfit auf der Bühne oder ein brandneues Konzept für ein Musikvideo könnten schon großes bewirken. Dass dabei selbst Gregory mal vor Herausforderungen steht, gibt er offen und ehrlich zu.

Tom Gregory: Ehrliche Worte des Künstlers

Gregory bleibt auch realistisch: „In jeder Branche kann es Zeiten geben, in denen es keinen Spaß macht. Das ist völlig normal.“ „Das Schwierige ist, sich immer wieder neue Inspiration zu suchen. Wenn ich es mir einfach machen würde, würde ich jemand anderen die Songs für mich schreiben lassen, aber es war immer ein Traum von mir, auch ein Songwriter zu sein“, offenbart der Musiker.

Risiken einzugehen und sich von der Masse abzuheben, ist für Tom Gregory essenziell. „Niemand will zehn weitere Songs von mir hören, die genau so klingen wie die vorherigen. Das will ich auch nicht. Es sind so viele kleine Details, die meine Musik ausmachen. Es macht mir Spaß, am Ende des Tages Kleinigkeiten zu verändern“, erzählt Tom Gregory.

Eines ist dabei für Tom Gregory ganz sicher: Auch wenn sich der Künstler immer wieder neu erfinde, seine Stimme wird immer die gleiche bleiben.