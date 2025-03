Menowin Fröhlich privat: Sein Kampf gegen Drogen nahm überraschende Wende – „Wollte mich tot machen“

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ hat es keinen Kandidaten gegeben, der für mehr Wirbel sorgte als Menowin Fröhlich. Er gilt als umstrittenster Kandidat der RTL-Castingshow. Schon während seiner damaligen Teilnahme machte eine Anklage wegen Drogenkonsums die Runde, danach wurde es sogar noch doller. Doch was geschah privat bei Menowin Fröhlich?

Nach langem Verschwinden ist Menowin Fröhlich jetzt auf den Bildschirmen Deutschlands bei „Promis unter Palmen“ zurück. Von sich selbst behauptet er, sich komplett verändert zu haben und ein neuer Menowin zu sein. Zurückzuführen ist das auf eine überraschende Wende in seinem Leben. Wie Menowin Fröhlich jetzt privat tickt, verraten wir.

Menowin Fröhlich bei DSDS: Was hatte er während der Castingshow am laufen?

Menowin Fröhlich wurde am 4. September 1987 in München geboren, wo er bei seiner Familie aufgewachsen ist. Heute lebt Menowin Fröhlich mit seiner Familie in Modautal bei Darmstadt. Sein zweiter Name, Hasso Menowin Fröhlich, ist an den Geigenspieler Yehudi Menuhin angelehnt. Mit seiner Geburt wurde Menowin also schon die Musik in die Wiege gelegt. In seiner Jugend gründete Menowin Fröhlich privat eine Band, mit der er auch einige Wettbewerbe und einen Vertrag für eine Single gewann, bevor es ihn in die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ verschlug. Menowin Fröhlich nahm zweimal an „DSDS“ teil, im Jahr 2005 und 2010, wo er seinen großen Durchbruch hatte. Im Jahr 2005 kam Menowin Fröhlich bei „DSDS“ zwar unter die letzten 20 Teilnehmer, musste die Show dann aber verlassen, weil er verhaftet wurde. Der Verdacht: Körperverletzung und Betrug – Menowin Fröhlich soll einen 23-Jährigen krankenhausreif geschlagen haben.

+++ Cosimo Citiolo privat: DIESES Problem bereitete ihm Sorgen +++

Laut „Bild“ soll Dieter Bohlen sich persönlich für die Rückkehr von Menowin Fröhlich in die Castingshow eingesetzt haben. Jeder habe schließlich eine zweite Chance verdient, außerdem sei Menowin „ein Riesen-Sänger, mindestens unter den drei besten, die je bei ‚DSDS‘ waren“. Im Sommer 2009 kam Menowin Fröhlich dann zurück und schaffte es sogar bis ins Finale, wo er gegen Mehrzad Marashi verlor. Eine ziemliche Überraschung, denn in jeder anderen Show hatte Menowin immer die Mehrheit der Anrufe erhalten. Für den Umschwung könnte die „Bild-Kampagne gegen Menowin Fröhlich“ gesorgt haben, die kurz vorm Finale mit dem Appell, für Mehrzad Marashi zu stimmen, veröffentlicht wurde. Hier wurde über die dunkle private Vergangenheit von Menowin Fröhlich aufgeklärt – aber was ist wirklich dran?

Bei DSDS machte Menowin Fröhlich den zweiten Platz. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Drogen und Knast! DIESE Verbrechen hat Menowin Fröhlich privat begangen

Dass Menowin Fröhlich wegen seiner Teilnahme bei „DSDS“ im Jahr 2005 wegen gefährlicher Körperverletzung und Scheckbetrug beschuldigt wurde, hatte bittere Folgen für den Sänger – zwei Jahre Knast waren fällig. Bis zu seiner Rückkehr in die Castingshow soll Menowin Fröhlich laut „Bild“ über 30 Verfahren in seiner Strafakte angesammelt haben und mit sechs falschen Namen bei der Polizei kundig sein. Während seiner DSDS-Teilnahme hatte Menowin Fröhlich 2010 eine Anzeige wegen Kokain-Besitz und Handel am Laufen. Und auch nach der Castingshow konnte Menowin Fröhlich privat nicht mit seiner kriminellen Vergangenheit abschließen.

Als Menowin Fröhlich 2010 gegen seine Bewährungsauflagen verstieß, folgte eine anschließende Freiheitsstrafe – nochmal verbrachte er 313 Tage im Knast. Im Mai 2011 wurde er wegen Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten verurteilt, ein Jahr später gesteht er seinen Drogenkonsum. In der RTL2-Doku „Echt Familie – Das sind wir“ behauptete Menowin Fröhlich 2017, clean zu sein – aber dabei blieb es nicht. Als Menowin Fröhlich 2018 beim Fahren unter Drogeneinfluss erwischt wird, folgt die nächste Bewährungsstrafe. Nach eigenen Angaben hatte Menowin Fröhlich privat niemals einen Führerschein – dennoch ließ er sich 2019 nochmal beim Fahren unter Alkoholeinfluss erwischen. Im März 2022 folgte die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten im Knast. Kaum wieder raus, leistete sich Menowin Fröhlich privat den nächsten Fehler: wiederholtes Fahren ohne Führerschein. Dieses Mal tatsächlich clean und in Therapie, ließ das Gericht 2023 eine mildere Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung walten.

+++ Lisha Savage privat: Wegen Schlägerei wurde die TV-Kandidatin verurteilt – Schuld hat ihre eigene Mutter +++

Menowin Fröhlich im Rausch: Wie weit ließ er den Konsum kommen?

Bei all den privaten Verbrechen von Menowin Fröhlich liegt die Frage auf der Hand: Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Denn klar ist: Menowin Fröhlich hatte während er gesamten Zeit auch ein Privatleben. In seiner eigenen Biografie legte der „Promis unter Palmen“-Kandidat seine Vergangenheit offen. Es ist bekannt, dass Menowin Fröhlich aus einer Sinti-Familie mit einem gewalttätigen Vater stammt. Seine Mutter war selbst drogenabhängig und musste immer wieder in den Knast, weswegen Menowin Fröhlich als Kind öfter ins Heim geschickt wurde. RTL2 verriet Menowins Mutter, dass sie sich selbst die Schuld am Drogenkonsum ihres Sohnes gebe: „Das macht ein Kind kaputt. Seine kleine Seele. Das tut dann weh und dann hat man sich betäubt. Und ich mache mir Vorwürfe.“ Die Fehler seiner Mutter wiederholte Menowin Fröhlich privat.

Seit 2011 ist Menowin Fröhlich mit Senay Ak zusammen, im Jahr 2019 heirateten sie und sind heute noch zusammen. Laut „Vip.de“ waren Menowin Fröhlich und Senay Ak nach einer Totgeburt eines gemeinsamen Kindes im Jahr 2017 getrennt und kamen 2018 wieder zusammen. Mit seiner Ehefrau hat Menowin Fröhlich drei Kinder, außerdem ist er Vater von zwei Töchtern und einem Sohn aus einer früheren Beziehung mit seiner Cousine. Angeblich war ihnen beim Kennenlernen nicht bekannt, dass ihre Väter Halbbrüder sind. Die sechs Kinder von Menowin Fröhlich heißen Joel, Jiepen Joeline, Djievess-Josue, Geneve Maria Sonja, Vioness Lionell und Cenal Lousyen. Während seiner Freiheitsstrafen im Knast war seine Ehefrau mit den Kindern alleine. Laut „Bild“ hatte Menowin Fröhlich kurz vor der Geburt seines jüngsten Sohnes 2021 privat einen Rückfall, bevor er seinen geplanten Entzug antreten sollte. Besonders bitter, denn es sollte das erste Kind sein, das seinen Vater ausschließlich clean erlebt. Seit seinem Entzug im August 2021 soll Menowin Fröhlich aber drogenfrei sein.

Während der Haft ließ Menowin Fröhlich seine Frau mit den Kindern sitzen. Foto: IMAGO/STAR-MEDIA

Menowin Fröhlich im Reality-TV: Er legte teures Geständnis ab

Die Castingshow „DSDS“ war nicht das einzige Format, in dem Menowin Fröhlich zu sehen war. Im Jahr 2015 war Menowin Fröhlich bei der dritten Staffel von „Big Brother“ auf Sat1 zu sehen – dort ging er nicht nur als Zweitplatzierter raus, sondern legte auch ein teures Geständnis über seinen Drogenkonsum ab. Innerhalb von fünf Jahren hatte Menowin Fröhlich privat Kokain im Wert von 600.000 Euro durch die Nase gezogen. Beim „Sommerhaus der Stars“ war Menowin Fröhlich im Jahr 2019 zu sehen, wo er seiner späteren Ehefrau den Heiratsantrag machte. Mit seinen Teilnahmen beim Reality-TV und seiner Musik, die Menowin Fröhlich unter anderem mit seinem entfernten Rapper-Cousin Sido produziert haben soll, hat sich offenbar ein beachtliches Vermögen angesammelt. Laut „vermoegenmag“ soll Menowin Fröhlich mal ein Vermögen von 1,5 Millionen gehabt haben, was aber nicht bestätigt ist. Von dem Geld ging jedoch viel für Drogen, eine Eigentumswohnung und ein Ferienhaus an der Ostsee drauf.

Im Jahr 2023 gab Menowin Fröhlich bei „Bild“ bekannt, dass er aus dem Showgeschäft aussteigen wolle – damals war er arbeitslos und hatte von Rücklagen gelebt. In seinem Leben hatte Menowin Fröhlich jetzt einen anderen Sinn gefunden, statt Musik entdeckte der DSDS-Sänger seine private Liebe zu Jesus. Auf seinem Instagram verkündete Menowin Fröhlich nach seinem erfolgreichen Kampf gegen die Drogen: „Nicht meine Ehre, mein Stolz oder die eigene Kraft, nein, Jesus hat mich gerettet. Er hat mich aus allem rausgeholt“. Das Instagram von Menowin Fröhlich ist heute deaktiviert. In der Talkshow „ERF Mensch Gott“ gestand Menowin Fröhlich sogar, dass er zuvor Suizidgedanken hatte: „Ich wollte ja nicht mehr leben. Ich wollte mich wegmachen. Ich wollte mich tot machen.“ Doch im Jahr 2024 folgte der nächste Schock, als Menowin Fröhlich Privatinsolvenz anmeldete. Da gibt es nur eine Lösung – zurück ins Showgeschäft zu „Promis unter Palmen“!

Über das private Leben von DSDS-Sänger Menowin Fröhlich weißt du jetzt Bescheid. Doch was haben die anderen Kandidaten bei „Promis unter Palmen“ zu verbergen? Wie Eike Immel privat tickt, verraten wir hier.

Anmerkung der Redaktion: Drogen Der Konsum von Drogen ist enorm gefährlich, er kann abhängig machen und der Gesundheit massiv schaden. Wenn du für dich oder eine Person in deinem Umfeld Hilfe benötigst, wirst du unter anderem bei der Notfall-Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung fündig: 01806 313031 (kostenpflichtig: 0,20 € pro Anruf aus dem Festnetz und aus dem Mobilfunknetz).

Anmerkung der Redaktion: Suizid Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.