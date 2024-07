Tom Bartels: Kurz nach der Olympia-Eröffnung geht die Nachricht um

Man kann sich über die Feierlichkeiten zur Eröffnung der Olympischen Spiele 2024 in Paris trefflich streiten. Während die einen fanden, dass die Feier doch etwas zu „woke“ geriet, feierten die anderen den Auftritt von Céline Dion. Während vor allem deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer, die die Olympia-Eröffnungsfeier in der ARD schauten, sich über Kommentator Tom Bartels echauffierten, der aus ihrer Sicht das ein oder andere Mal zu oft das Wetter thematisiert hatte (es hat geregnet). Eines jedoch einte alle, ob Kritiker oder Fan – sie hatten sich die Show angesehen. Und der ARD damit mal wieder super Quoten beschert.

So berichtet das Branchenmagazin „DWDL“ am Samstagmorgen (27 Juli), also nur wenige Stunden nach der Eröffnung der Spiele von Paris, dass Tom Bartels und die ARD mit ihrer Berichterstattung zu der Olympia-Eröffnungsfeier stattliche 10,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die TV-Bildschirme gelockt hatte. Ein Marktanteil von 45,7 Prozent im Gesamtpublikum. Noch besser lief es bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern.

ARD und Tom Bartels punkten mit Olympia

Schalteten bei den 14- bis 49-Jährigen immerhin 2,54 Millionen Menschen ein und bescherten der ARD damit einen Marktanteil von 53,3 Prozent. Das Olympia-Studio im Anschluss schalteten um 23.30 Uhr auch noch 1,59 Millionen junge Zuseherinnen und Zuseher ein. Ein Marktanteil von 42,6 Prozent am späten Abend.

Und auch im Gesamtpublikum konnte das späte Olympia-Studio punkten. 6,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, bescherten der ARD damit eine Quote von 44,8 Prozent.

Dagegen kamen die privaten Sender nur bedingt an. Die RTL-Show „Murmel Mania“ wollten 0,29 Millionen junge Zuschauer sehen, ein Marktanteil von 5,8 Prozent. ProSieben zeigte den Blockbuster „Terminator: Genesis“ zur Primetime und lockte damit 0,25 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren vor die TV-Geräte.