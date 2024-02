Tokio Hotel: Geheimer Dreh von Bill Kaulitz in Hamburg

Jetzt kommen bisher unbekannte Informationen ans Licht: Bill Kaulitz von Tokio Hotel packt aus. In den letzten Jahren präsentieren sich die Kaulitz-Brüder, die einst mit ihrer Band Tokio Hotel und Hits wie „Durch den Monsun“ die Welt eroberten, wieder verstärkt in der Öffentlichkeit. Nun scheint Bill Kaulitz ein neues Top Secret Projekt am Laufen zu haben.

Für einen geheimen Dreh ist der Tokio-Hotel-Frontman aus seiner Wahlheimat L.A. nach Hamburg gereist. Wie er in seiner Instagram Story verrät, findet dort eine Produktion statt, in der er mitwirkt.

Mehrtägiges Drehprojekt geplant

Auf seinem Instagram Account sieht man Bill Kaulitz in der Maske sitzen, wo er für sein neues Projekt gestylt wird. Untermalt wird seine Instagram-Story mit dem Song „Glamorous“ von Fergie. Auch in seiner nächsten Story betont er noch einmal, „all glamed up“ zu sein. Ob dies schon ein Hinweis auf sein neues Projekt ist?

Seinen Fans verrät er: „Ihr wundert euch sicherlich schon alle, was wir hier in Hamburg machen. […] Wir sind noch für zwei weitere Drehtage am Set“. Es scheint sich also um ein aufwendigeres Konzept zu handeln, bei dem der Sänger mehrere Tage vor Ort ist.

Neue Projekte für den Tokio Hotel Frontmann

Der Künstler konzentriert sich in letzter Zeit nicht mehr nur auf seine Musikkarriere, sondern probiert sich gleich in mehreren neuen Branchen aus. So startete er 2021 gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz den Podcast „Kaulitz Hills“. Danach folgten Model, Schauspiel- oder Moderatorenjobs. Deuten seine Instagram-Storys auf ein neues Magazin-Cover oder Fotoshooting hin?

Ob es sich bei dem geheimen Dreh um ein Soloprojekt des Sängers handelt oder sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz ebenfalls involviert ist, bleibt abzuwarten. Dessen Ehegattin, Supermodel Heidi Klum, scheint allerdings nicht beteiligt zu sein. Sie stand nämlich für die People’s Choice Awards in Santa Monica, Kalifornien, auf dem roten Teppich.

Seine Fans müssen sich also noch etwas in Geduld üben, bevor Bill Kaulitz sein großes Geheimnis platzen lässt. Allzu lange dürfte es aber nicht mehr dauern. Denn wie der Frontman online verrät, wird er schon bald sein Schweigen brechen.