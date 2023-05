Tina Turner: Ihr letztes Foto hat eine tragische Geschichte

Sie war eine der größten Musikerinnen unserer Zeit: Tina Turner. Am Mittwoch (24. Mai) verstarb die 83-Jährige Rocksängerin in ihrem Haus nahe Zürich. Es ist ein unsagbarer Verlust für die Musikwelt.

Auf dem Instagram-Account von Tina Turner vermeldete das Management des Superstars am Mittwochabend den Tod der Rock-Legende. „Mit großer Trauer verkünden wir den Tod von Tina Turner. Mit ihrer Musik und ihrer grenzenlosen Lebenslust verzaubert sie Millionen von Fans auf der ganzen Welt und inspirierte die Stars von morgen. Heute verabschieden wir uns von einer lieben Freundin, die uns alle ihre tollste Arbeit hinterlässt: ihre Musik. Unser ganzes aufrichtiges Mitgefühl gilt ihrer Familie. Tina, wir werden dich sehr vermissen“, heißt es dort.

Tina Turner stirbt im Alter von 83 Jahren

Dazu veröffentlichte das Team der Sängerin ein Bild von Tina Turner. Es zeigt sie verschmitzt lächelnd, die Haare sind verwuschelt, es ist in schwarz-weiß gehalten. Tragisch: Der Fotograf, der diese Aufnahme von Tina Turner machte, verschied ebenfalls vor gar nicht so langer Zeit.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

+++ Tina Turner tot: DIESE Worte erscheinen nun in einem anderen Licht +++

Es war Peter Lindbergh. Der Starfotograf, der nahezu alle Megastars vor seine Linse bekam, ist im Ruhrgebiet, in Duisburg aufgewachsen. 1978 ging Lindbergh dann nach Paris, arbeitete erst für die „Vogue“, später für Zeitschriften wie „The New Yorker“, „Vanity Fair“ oder „Rolling Stone“.

Peter Lindbergh schoss das Bild

Er machte Porträts von Superstars wie Mick Jagger, Madonna, Cate Blanchett oder eben Tina Turner. Am dritten September 2019 starb Lindbergh. Zu seiner Trauerfeier in der St. Sulpice-Kirche in Paris kamen Weltstars wie Carla Bruni, Kate Moss, Salma Hayek oder Francois-Henri Pinault.

Mehr Nachrichten:

Wann und wo die Trauerfeier von Tina Turner sein wird, ist bislang noch unklar. Ebenfalls bislang ungeklärt ist die Ursache für den Tod des Superstars. Dies wird sich vermutlich in den kommenden Tagen klären. Zuletzt hatte sich Turner noch einmal bei Instagram gemeldet. Wie tragisch dieses Posting war, liest du hier.