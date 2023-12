Tina Turner, Helmut Berger und Co: Wie traurig! Diese Stars sind 2023 gestorben

Tina Turner, Helmut Berger, Matthew Perry: Auch im Jahr 2023 mussten wir leider von einigen bekannten Persönlichkeiten Abschied nehmen. Wir erinnern uns an sie zurück.

Ihr Tod schockte weltweit: Tina Turner starb am 24. Mai 2023 im Alter von 83 Jahren. Die Sängerin erlangte mit Hits wie „The Best“ und „Whats Love Got to Do With It” Berühmtheit. Zu Beginn ihrer Karriere trat sie mit ihrem damaligen Mann im Duett auf. Sie trennte sich und startete solo durch – mit einem Mega-Erfolg! Wie der MDR schreibt, lebte sie zuletzt zurückgezogen in der Schweiz.

Tod von Perry bewegte international

Auch von Matthew Perry mussten sich die Fans in diesem Jahr verabschieden. Er verstarb im Alter von nur 54 Jahren. Seine Rolle als Chandler Bing in der amerikanischen Serie „Friends“ machte ihn bekannt. Insgesamt zehn Jahre spielte er dort mit. Am 28. Oktober dann die traurige Nachricht: Wie ProSieben berichtet, wurde der Schauspieler tot in einem Whirlpool gefunden.

International vielleicht nicht ganz so bekannt, dafür in Deutschland eine echte Fernsehlegende: Hans Meiser starb am 30 Oktober im Alter von 77 Jahren an Herzversagen. Den deutschen TV-Zuschauern blieb er durch zahlreiche TV-Formate wie „Hans Meiser“ oder „Notruf“ in Erinnerung.

Berger starb im Alter von 79 Jahren

Ebenfalls in Erinnerung wird dem deutschen TV-Zuschauer Helmut Berger bleiben. Kurz vor seinem 79. Geburtstag verstarb der Schauspieler „friedlich, aber dennoch unerwartet“, wie es in einem Statement hieß. Bekanntheit erlangte er unter anderem mit Rollen in „Verdammten“ und „Das Bildnis des Dorian Grey“.

Ihr größter Hit war „Nothing Compares 2 U“, am 26. Juli 2023 verstarb sie: Sinéad O‘ Connor. Geboren wurde sie am 8. Dezember 1966 in Dublin. Tragisch: Ihr Sohn Shane starb kurz vor seiner Mutter im Alter von gerade einmal 17 Jahren. Seinen Tod hatte die Musikerin nie wirklich verarbeitet.

Auch sie sind gestorben

Einige weitere Stars, die 2023 von uns gegangen sind: Ex-Sportstar Rosi Mittermeier (72), Ex-Model Tatjana Patitz (56), Elvis-Tochter Lisa-Marie Presley (54), Mode-Designer Paco Rabanne (88), Musiker Tony Marshall (85), Stabhochspringer Tim Lobinger (50), Boxer René Weller (69) und Sänger Gunther Emmerlich (79).