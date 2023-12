„Leave The World Behind“: Netflix-Blockbuster blendet Hinweis ein – Zuschauer völlig irritiert

In den ersten Tagen nach seiner Veröffentlichung am 8. Dezember war „Leave The World Behind“ der mit Abstand am häufigsten gespielte Film bei Netflix. Kein Wunder, schließlich ist der aufwendig produzierte Blockbuster hochkarätig besetzt und ziert seit Wochen unzählige Plakatwände in Innenstädten sowie Werbeplätze im Internet.

Kaum hat der Film begonnen, müssen viele Netflix-Zuschauer sich irritiert die Augen reiben. Grund ist eine Einblendung gleich zu Beginn von „Leave The World Behind“. Aber der Reihe nach.

„Leave The World Behind“ bei Netflix

Eines vorweg: Keine Sorge, in diesem Artikel erwartet dich kein Spoiler. Wenn du „Leave The World Behind“ noch sehen willst, verraten wir dir hier nichts, was dein Heimkino-Erlebnis ruinieren könnte.

Was ist die Ausgangslage des Netflix-Streifens? „Leave The World Behind“ ist ein apokalyptischer Thriller und passt damit ins Hier und Jetzt wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Corona-Pandemie, mehrere Kriege, gesellschaftliche Zerrissenheit, Inflation und Massen-Armut – seit dem Ende des Kalten Krieges bot sich wohl kaum eine Phase so gut für Endzeitstimmungs-Filme an wie die heutige.

Wochenend-Trip wird zum Horror-Trip

In diesem Film zieht es eine junge New Yorker Familie für einen Wochenend-Trip raus ans Meer. Kaum sind Mutter, Vater, Tochter und Sohn in ihrem Ferien-Idyll angekommen, reihen sich merkwürdige Ereignisse aneinander.

Die Oscar-Preisträger Mahershala Ali und Julia Roberts spielen an der Seite von Myha’la Herrold und Ethan Hawke. Foto: IMAGO/ZUMA Press

Erst fährt ein riesiges Container-Schiff am Strand auf die Familie zu und kommt erst an Land zum Stillstand. Dann versagen Internet, TV und Radio im Ferienhaus. Als später noch die vermeintlichen Eigentümer des Ferienhauses an der Tür klingeln, nimmt die Spannung endgültig an Fahrt auf.

„Leave The World Behind“: Die Besetzung

Julia Roberts: Amanda Sandford

Ethan Hawke: Clay Sandford

Mahershala Ali: George Scott

Myha’la Herrold: Ruth Scott

Kevin Bacon: Danny

Charlie Evans: Archie

Farrah Mackenzie: Rosie

„Leave The World Behind“: Technik als zentrales Motiv

Ein zentrales Thema bei „Leave The World Behind“ ist die Abhängigkeit des Menschen von Handy, Internet, TV und sonstiger Technik. Eine der Hauptaussagen des Filmes lässt Vater Clay fast nebenbei fallen, als er sagt: „Ohne mein Handy oder ein Navi-Gerät bin ich ein hilfloser Mann.“

Ähnlich gab Regisseur Sam Esmail es im Gespräch mit „Entertainment Weekly“ zu Protokoll, als er sagte: „Ich bin mit Technologie aufgewachsen, daher bin ich so abhängig von ihr. Ohne meine Technologie fühle ich mich wie ein nutzloser Mensch.“

Endzeit-Thriller und Daten-Apokalypse sind gewohntes Terrain für den Filmemacher. Dies stellte er bei der preisgekrönten Serie „Mr.Robot“ unter Beweis, die von 2015 bis 2019 in vier Staffeln bei „USA Network“ lief und mittlerweile bei Prime Video zu sehen ist.

„Leave The World Behind“ und seine berühmten Produzenten

Es geht in „Leave The World Behind“ aber um deutlich mehr. Es geht vor allem um gesellschaftlichen Zusammenhalt und darum, wie zerbrechlich dieser sein kann.

Und hier kommt die Produktionsfirma des Filmes ins Spiel: Higher Ground Productions. Die Firma war 2018 vom ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und seiner Frau Michelle gegründet worden. Es ist wenig überraschend, dass die Obamas die Produktion eines Filmes fördern, der die extrem zerrissene amerikanische Gesellschaft zu mehr Zusammenhalt bewegen will.

Genau dies ist der Punkt, der wohl viele Menschen gleich zu Beginn des Filmes irritiert zurücklässt. Denn als in den Anfangsminuten die üblichen Credits eingespielt werden, heißt es dort unter anderem: „Executive Producers: Barack and Michelle Obama“.

Barack und Michelle Obama am Werk

Dass die Obamas nun auch Spielfilme produzieren lassen, hatten wohl nur die wenigsten Netflix-Abonnenten gewusst. Bislang hatten Barack und Michelle Obama ihre Finger einzig bei diversen Dokumentationen im Spiel. Diese wurden von der Kritik über den grünen Klee gelobt. Und wie verhält es sich mit den Rezensionen zu „Leave The World Behind“? Ist den Obamas hier der nächste Coup gelungen?

Cineasten mögen dem Film vorwerfen, er überzeichne seine Figuren und reihe Special Effects und aufwendige Kameraführungen nur effekthascherisch aneinander. Manch ein Filmliebhaber hat es nicht so gern, mit der Nase auf das Offensichtliche gestoßen zu werden.

Dem könnten andere Zuschauer entgegenhalten, dass „Leave The World Behind“ nun mal kein Beitrag für Cannes oder die Programmkinos dieser Welt ist. Stattdessen handelt es sich um einen Thriller für einen großen Streamingdienst. Damit ein solcher Film die breite Masse erreichen kann, muss er leichter zugänglich sein als experimentelles Kino von David Lynch.

Auf welcher dieser beiden Seiten du stehst, erfährst du wohl nur, wenn du dir bei Netflix ein eigenes Bild von „Leave The World Behind“ machst.