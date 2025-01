Ballermann-Star Tim Toupet verrät Monatsgehalt – „Ich müsste ab morgen nichts mehr machen“

„Du hast die Haare schön, du hast die Haare schön, du hast du hast, du hast die Haare schön.“ Mit diesem Ohrwurm ist Schlagersänger Tim Toupet am Ballermann zum Star geworden. Mittlerweile zählt der 53-Jährige zu den alten Hasen an der Playa de Palma und weiß ganz genau, wie das Business läuft.

Und auch abseits der großen Bühne macht Tim Toupet so schnell keiner was vor. In der Sat.1-Doku „Über Geld spricht man doch!“ verrät der kultige Ballermann-Sänger wie er seine Einnahmen verwaltet und wie er so bereits ein kleines Vermögen erwirtschaften konnte.

Ballermann-Star Tim Toupet wird deutlich

In der zweiten Folge der Sat.1-Serie „Über Geld spricht man doch!“, die am Montagabend (20. Januar 2025) im TV ausgestrahlt wird, öffnet unter anderem Mallorca-Star Tim Toupet seine Haushaltsbücher für die Zuschauer. Dabei erzählt er nicht nur, wie viel er im Monat verdient, sondern auch, welche Anlagen er hat.

Während der Wintermonate lebt Tim Toupet in einem Einfamilienhaus in Pulheim nahe Köln. Während der Saison macht er es sich dann doch lieber auf seinem Segelboot auf Mallorca gemütlich. Doch wie kann er sich das leisten? Neben den Einnahmen aus der Vermietung zweier Mehrfamilienhäuser, kommen natürlich die aus seinen Auftritten am Ballermann und anderen Events dazu. So kommt er insgesamt auf ca. 22.675 Euro monatlich, wie er in der Doku erzählt.

„Ich müsste ab morgen nichts mehr machen“

Zugegeben: Die Fixkosten, die von dieser Summe abgehen, haben es in sich. Rund 12.000 Euro gehen für Dinge wie Kredittilgung, Versicherungen und Co. drauf. Wirklich übrig bleiben würden insgesamt 3.663,47 Euro im Monat, von denen er allerdings 2.000 Euro für ein geplantes Wohnmobil spart. „Ich müsste ab morgen nichts mehr machen“, resümiert der 53-Jährige.

