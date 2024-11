„Sommerhaus der Stars“: Tim Toupet rechnet mit RTL-Format ab – „Ich finde das sehr traurig“

Im „Sommerhaus der Stars“ auf RTL geht es heiß her, und Partysänger Tim Toupet hat genug gesehen! Nachdem er seine eigene turbulente Zeit im Haus verdauen musste, wagte er nun einen Blick in die aktuelle Staffel – und was er sah, ließ ihn sprachlos zurück.

Auf Instagram platzte ihm der Kragen: „Sommerhaus 2024 – ich dachte ja schon in unserer Staffel im letzten Jahr: Schlimmer geht nimmer. Aber schlimmer geht immer! Also, was passiert da gerade?“

„Sommerhaus der Stars“: Tim Toupet zieht Bilanz

In seiner gewohnt humorvollen Art schilderte Tim sein Entsetzen über die jüngsten Eskapaden im Haus. „Heidewitzka, was war da los?“ fragt er ungläubig und wundert sich, warum bei den heftigen Auseinandersetzungen nicht konsequenter durchgegriffen wird. Wir erinnern uns: In seiner eigenen Staffel 2023 mussten Teilnehmer wegen Handgreiflichkeiten das Haus verlassen – und das sei laut Toupet im Vergleich noch „harmlos“ gewesen.

„Ich kann nicht nachvollziehen, warum da nicht stärker eingegriffen wird und warum niemand rausfliegt. Wie ich mitbekommen habe, wurden die Leute sogar handgreiflich. In unserer Staffel, als es mit Gigi zu einem Vorfall kam, mussten die Beteiligten das Haus sofort verlassen – und das war im Vergleich relativ harmlos. Doch was gestern passiert ist, war wirklich erschreckend. Da frage ich mich: Wo soll das noch hinführen?“, so Toupet in seinem Statement-Video.

Was sich aktuell abspielt, sei erschreckend, räumt Tim ein. Dabei vergleicht der Sänger das Sommerhaus als „Spiegelbild als unserer Gesellschaft“. „Heutzutage geht es nur noch darum, sich gegenseitig aufzufressen, und anscheinend wollen wir das auch noch sehen. Ich finde das sehr traurig“, sinniert er weiter.

Am Ende seines Appells an die Follower wird Tim nachdenklich. „Am Ende wird nur Dankbarkeit, Freundlichkeit und ein Miteinander durchsetzen,“ ruft er seine Fans zur Besinnung auf. Ein klares Statement in einer Welt, die sich zunehmend in Richtung Chaos bewegt – zumindest im „Sommerhaus der Stars“!