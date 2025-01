Tim Mälzer trauert um Kollegen: „Danke für unvergessliche Stunden“

Ein herber Verlust für die Gastro-Szene! Der beliebte Barkeeper Uwe Christiansen ist im Alter von nur 65 Jahren an den Folgen eines Hirnschlags verstorben. Ein Schock für viele, besonders für TV-Koch Tim Mälzer (53), der seinem Freund rührende Worte auf Instagram widmete: „Danke für unvergessliche Stunden, an die wir uns nicht mehr so recht erinnern können. Die Hamburger Kehlen werden trockener bleiben.“

Vergangene Woche wurde Uwe mit starken Kopfschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand verschlechterte sich dramatisch, und am Montag wurde schließlich sein Hirntod festgestellt. Der Verlust trifft die Hamburger Szene mitten ins Herz – galt Christiansen doch als Legende hinter der Bar, ein Meister der Cocktails.

Tim Mälzer trauert um Kult-Barkeeper Uwe Christiansen

Tim Mälzer, bekannt aus „Kitchen Impossible“, zeigt sich tief betroffen. Seinen einstigen Traum, Sternekoch zu werden, ließ er hinter sich. „Ich wollte anfangs diesen Weg gehen. Darum hatte ich in Hamburg im Hotel ‚Interconti‘ gelernt“, verriet der Vox-Star im Gespräch mit dem „Stern“.

Trotz seines Abschlusses als Jahrgangsbester merkte er schließlich, dass dieser Beruf nicht zu ihm passte. Er verzichtete auf seinen Traum, Sternekoch zu werden, um seinen eigenen Weg in der Küche zu finden.

Uwe Christiansen hinterlässt eine Lücke, die schwer zu schließen sein wird. Seine Cocktails, seine Geschichten, sein Lachen – all das wird fehlen. Für viele in Hamburg war er nicht nur ein Barkeeper, sondern eine Institution. Seine Bar, Christiansen’s Fine Drinks & Cocktails, war ein Treffpunkt für Genießer und Nachtschwärmer gleichermaßen.

Die Nachricht von seinem Tod hat viele erschüttert, und die Anteilnahme ist groß. Freunde, Kollegen und Stammgäste erinnern sich an die zahlreichen Nächte, die durch Uwes Charme und Können besonders wurden.