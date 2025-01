Tim Mälzer baff: Nach Vox-Auftritt gibt es keinen Zweifel mehr

Vox sorgt für heiße Duelle an den Herdplatten! Der beliebte TV-Koch Tim Mälzer hat mit seiner Show „Mälzer und Strohe liefern ab!“ die Zuschauer begeistert. Am Sonntagabend (12. Januar) öffnete der Pop-up-Lieferservice wieder seine Türen und lieferte kulinarische Highlights direkt aus der Hamburger Innenstadt – und das mit Erfolg!

Tim Mälzer trat gegen seinen ehemaligen Urlaubsvertreter an: Max Strohe, der Berliner Sternekoch, nahm die Herausforderung an und wollte sich in Mälzers Heimatstadt beweisen. Doch wer behielt die Nase vorn?

Während das kulinarische Duell der beiden Spitzenköche die Geschmacksnerven kitzelte, konnten sich die Zuschauer auf ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen freuen.

Tim Mälzer: Überraschungserfolg mit Vox-Show

Der Umzug der Sendung zurück auf den Sonntagabend hat sich ausgezahlt. Mit 920.000 Zuschauern erreichte „Mälzer und Strohe liefern ab!“ laut dem Branchenmagazin „DWDL“ die höchste Reichweite seit einem Jahr. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil mit 6,8 Prozent deutlich höher aus als in der Herbst-Staffel – ein Erfolg, der sich sehen lassen kann!

+++ Auch spannend: Paukenschlag bei „Mälzer und Strohe liefern ab!“: Plötzlich geht alles ganz schnell +++

Nicht nur Tim Mälzer kann zufrieden sein. Auch die Konkurrenz zeigte sich stark. Bei Kabel Eins legten die „Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand“ ordentlich zu und erreichten 860.000 Zuschauer. In der Zielgruppe kamen sie auf 5,5 Prozent Marktanteil. RTL2 punktete mit dem Spielfilm „72 Stunden – The Next Three Days“ und holte solide 4,8 Prozent Marktanteil.

„Déjà Vu – Wettlauf gegen die Zeit“ erreichte zu später Stunde ebenfalls gute 4,3 Prozent. Die Tagesmarktanteile gingen an RTL2 mit 4,2 Prozent, während Kabel Eins mit 3,7 Prozent knapp dahinter lag, unterstützt von „Die Schnäppchenhäuser“, die am Nachmittag überzeugten.