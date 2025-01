Paukenschlag bei „Mälzer und Strohe liefern ab!“: Plötzlich geht alles ganz schnell

Am Sonntagabend (12. Januar) zeigt Vox die Kochsendung „Mälzer und Strohe liefern ab!“. In der neuen Folge trifft der TV-Koch auf seinen Kollegen und guten Freund Max Strohe, der hoch motiviert ist seinen Kontrahenten in dem kulinarischen Battle zu schlagen.

Dabei hat es schon die erste Aufgabe bei „Mälzer und Strohe liefern ab!“ absolut in sich. Die beiden Profiköche müssen für eine fünfköpfige Familie kochen. Um am Ende als Sieger aus der Sendung zu gehen, geben die beiden am Herd alles. Tim Mälzer greift dafür auch gerne mal zu drastischeren Maßnahmen.

„Mälzer und Strohe liefern ab!“: Köche am Limit

Das Prinzip der Sendung ist im Grunde genommen ganz einfach: Tim Mälzer und seine wechselnden Gegner bekommen Bestellungen von Unbekannten, die sie sowohl kochen als auch ausliefern müssen. Um herauszufinden, was die beiden zubereiten sollen, bekommen sie rätselhafte Hinweise sowie ein paar Stichworte zu besonderen Wünschen und Zutaten als Hilfestellung.

Bei der ersten Bestellung kommen Tim Mälzer und Max Strohe nach zahlreichen Hinweisen langsam auf den Trichter, dass sie für eine Familie kochen. Während Strohe eine Lasagne als Hauptspeise servieren möchte, geht sein Kontrahent auf Zander mit Sauerkraut. Bei der Vorbereitung haut Mälzer dann einen raus und setzt plötzlich den halben Herd in Flammen.

„Brennen soll sie!“

„Wenn sich schon jemand um 20.15 Uhr vor den Fernseher setzt, dann soll er auch ein bisschen Abwechslung erleben. Und nicht immer nur Teriyaki-Sauce“, erklärt Tim Mälzer im Interview. Gesagt, getan. Der Profikoch stellt das Glas in eine Pfanne und zündet das Ganze an. Lichterlohe Flammen schießen in die Luft und sorgen bei den beiden Kontrahenten für Lacher.

„Brennen soll sie, die scheiß Teriyaki-Sauce“, ruft Mälzer grinsend. Max Strohe lacht laut mit und gießt nochmal Öl in die Pfanne, was das Feuer erneut entfacht. Beide tanzen um das Feuer herum und grölen, was das Zeug. Neben dem Wettkampf muss nun auch mal Zeit für ein wenig Spaß sein.

Vox zeigt „Mälzer und … liefern ab“ aktuell immer sonntags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es aus vorab in der Mediathek bei RTL+.