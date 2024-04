Til Schweiger liegt im Krankenhaus: „Es wurde immer schlimmer“

Schock-Nachricht bei Til Schweiger!

Der Schauspieler liegt nach BILD-Informationen in einem Krankenhaus auf Mallorca. Allem Anschein nach befindet sich Schweiger in einem ernsten Gesundheitszustand, denn er kämpft gegen eine Sepsis – eine lebensbedrohliche Blutvergiftung.

Til Schweiger klagt über Schmerzen am Bein

Es scheint ernst! Til Schweiger bestätigt nun im exklusiven Gespräch mit BILD aus dem Krankenbett die schwere Situation: „Ich bekomme seit vierzehn Tagen Antibiotika im Krankenhaus, weil ich seit August eine Wunde am Bein habe.“ Die Verletzung, die er sich durch einen Schlag gegen das Schienbein zugezogen hatte, hat sich infiziert und verschlimmerte sich zunehmend zu einem „offenen Bein“, wie es im Volksmund heißt.

Schweiger offenbart: „Leider wurde es immer schlimmer.“ Die Lage war zwischenzeitlich so kritisch, dass nach Informationen der BILD sogar die Amputation des entzündeten Beines im Raum stand! In dieser schweren Zeit stehen ihm seine Kinder Lilli, Luna und Valentin zur Seite, die zu ihm auf die Baleareninsel geeilt sind, um im Wechsel bei ihm in der Klinik zu sein.

Trotz der ernsten Lage gibt sich Til Schweiger kämpferisch und hoffnungsvoll. Er möchte unbedingt zur Premiere von Guy Ritchies neuem Film „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“, in dem er eine Rolle übernommen hat, nach New York reisen. „Danach müsste ich aber wieder sofort zurück in die Klinik“, sagt er. „Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es doch klappen könnte.“ Die Ärzte jedoch sind besorgt und haben ihre Zustimmung zu der Reise bisher nicht erteilt.