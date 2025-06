Pflegerin betritt morgens den Tierpark München: Sie traut ihren Augen kaum

Wenn man mit Tieren arbeitet, ist kein Tag wie der andere. Jeden Moment kann etwas Überraschendes, etwas Unerwartetes passieren. Das weiß auch Janine Pülmanns. Pülmanns ist Tierpflegerin im Tierpark München. In der 161. Folge „Nashorn, Zebra und Co“, die die ARD auf ihrer Zoogeschichten-Seite bereitstellt, berichtet sie aus ihrem Alltag mit den Dammhirschen.

Und zwar von einer besonders schönen Begebenheit aus dem Tierpark Hellabrunn in München. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten vor einigen Jahren hatten die von ihr betreuten Dammhirsche nämlich Nachwuchs bekommen. Und den muss man erst einmal im dichten Gehölz des Geheges entdecken.

Wunderbare Entdeckung im Tierpark Hellabrunn

„Wenn man dann hier durchschaut, jeden Morgen und jeden Abend, und auf einmal statt vier dann fünf da liegen, dann ist das schon etwas Nettes. Also man muss dann immer genau gucken. Und man guckt dann auch meistens zwei- oder dreimal durch, ob man jetzt doch nur irgendwie ein Jungtier an zwei verschiedenen Stellen gezählt hat. Das ist momentan bei denen dann immer so ein kleines Glücksspiel. Jeden Tag und jeden Morgen“, so die Hirsch-Pflegerin.

Das kostet der Eintritt im Tierpark Hellabrunn in München:

Erwachsene: 20 Euro

Kinder (4 bis einschließlich 14 Jahre): 8 Euro

Schüler, Studenten und Senioren: 15 Euro

Stand: 3. Juni 2025

Wie süß. Die Pfleger tun aber auch alles, damit sich die Tiere möglichst wohlfühlen. Jeden Tag, so berichtet Pülmanns Kollege Karl Reil, bekämen die Hirsche frisches Gras. Das sorge auch dafür, dass die männlichen Tiere ein besonders schönes Geweih bekämen.

Sechs Jungtiere haben die Münchner zum Zeitpunkt der Dreharbeiten. Damit diese aber weiterhin wachsen und gedeihen können, brauchen sie Ruhe. Vor den Besuchern des Tierparks, aber auch vor den Pflegern. Nur gut, dass ihnen das dichte Gestrüpp genügend Schutz bietet.

