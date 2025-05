Tierpark München: Drama in ARD-Zoo-Doku – die Trauer war groß

Wenn ein geliebter Mensch verstirbt, bricht oft eine ganze Welt zusammen. Das ist auch bei Tieren nicht anders, wie wir in der ARD-Zoo-Doku „Nashorn, Zebra und Co.“ aus dem Tierpark Hellabrunn in München sehen, die die ARD am 15. Mai 2025 in seiner Mediathek veröffentlichte.

Darin nämlich ist zu sehen, wie Jaguar Linus um seine verstorbene Partnerin trauert. Sie musste eingeschläfert werden. Ein Drama für den Kater aus dem Tierpark München, der nun besonders viel Aufmerksamkeit von seiner Pflegerin benötigt.

Tierpark München: Trauriges Tier-Drama in ARD-Doku

„Ich bin jetzt hier auf dem Weg zum Außengehege von unserem Jaguar Linus. Der ist seit circa drei Wochen leider Witwer, denn seine Frau ist gestorben beziehungsweise musste eingeschläfert werden. Und jetzt müssen wir ihn halt umso mehr beschäftigen. Jetzt hat er mit ihr keine Beschäftigung mehr, also müssen wir als Tierpfleger ihn bespaßen, erklärt Tierpflegerin Nele Lohs.

Doch auch wenn Jaguar Linus ein großer Kater ist, er bleibt immer noch ein Kater. Und die sind eigensinnig. Nasses Gras beispielsweise, weiß Nele Lohs, mag der Jaguar so gar nicht. Und so lässt sich Linus auch nur mit Spielzeug wie Federn und Stöckchen zum Spielen bewegen.

++ Pfleger kommt abends in den Tierpark München: Er traut seinen Augen nicht ++

Doch das Tauziehen mit dem Stock dient nicht nur der Beschäftigung. Auch die Zahnbeschaffenheit kann Tierpflegerin Nele so gut überprüfen. Ein glücklicher Kater, der eine solch engagierte Pflegerin sein Eigen nennen darf. Vor allem in der schweren Zeit direkt nach dem Tod seiner Partnerin.

Die ersten Tage waren schwer

Vor allem die ersten zwei Tage nach der Einschläferung seien schwer gewesen, berichtet Lohs, „da hat er viel gerufen. Ist auch immer im Käfig herumgelaufen, hat immer herüber geschaut zu dem Käfig, in dem sie oft war. Nachts waren sie getrennt. Da hat er immer geschaut, ob sie vielleicht da drüben in dem Käfig ist. Da haben wir ihn dann herüber gelassen, damit er sich vergewissern kann, dass sie nicht mehr da ist“.

Das kostet der Eintritt im Tierpark Hellabrunn in München:

Erwachsene: 20 Euro

Kinder (4 bis einschließlich 14 Jahre): 8 Euro

Schüler, Studenten und Senioren: 15 Euro

Linus sei deutlich ruhiger geworden, so Lohs, er würde deutlich mehr schlafen. Er würde aber auch gut alleine zurechtkommen.

Die Folge „Nashorn, Zebra und Co.: Wiedersehen macht Freude“ wurde zum ersten Mal am 30. August 2016 in der ARD ausgestrahlt, und am 15. Mai 2025 im WDR wiederholt.