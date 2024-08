Thorsten Legat: Kurz nach Dschungelcamp-Ausstrahlung geht die Nachricht um

Schluss, Aus, Ende! Am Dienstagabend (27. August) fliegt ein weiterer Star aus dem Dschungelcamp der Legenden raus. An Tag 13 trifft es ausgerechnet Thorsten Legat! Doch das ist nicht die einzige besondere Nachricht. Kurz nach der Ausstrahlung herrscht bei RTL kein Zweifel mehr.

Thorsten Legat ist raus

Und wieder einer weniger. Nach und nach dezimiert sich die Anzahl der Kandidaten der Dschungelcamp-Sommerstaffel rapide. An Tag 13 muss der ehemalige Fußballprofi Thorsten Legat die RTL-Sendung verlassen. Schuld daran sind ausgerechnet seine Mitstreiter Mola Adebisi und Eric Stehfest, die nach erfolgreich bestandener Prüfung kurzen Prozess machen.

Schlecht für Thorsten Legat, gut für RTL und die Zuschauer. Denn die verfolgten das Geschehen an Tag 13 sehr gespannt. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, schauten durchschnittlich 2,53 Millionen Zuschauer zur besten Sendezeit zu. Der Marktanteil lag somit beim Gesamtpublikum bei stolzen 11,6 Prozent.

Bestwerte für Thorsten Legat und Co.

Mit diesen Werten erzielt RTL die besten Zahlen der letzten Tage. Keine andere Folge des Dschungelcamps hatte eine höhere Einschaltquote. Bleibt abzuwarten, ob es in den kommenden Tagen noch mehr Leute interessiert, was im südafrikanischen Dschungel so abgeht. Vielleicht bleibt der Auszug von Thorsten Legat aber auch das quotentechnische Highlight dieser Sommer-Staffel.

RTL zeigt das Dschungelcamp der Legenden täglich ab 20.15 Uhr im Free-TV. Die jeweiligen Folgen gibt es jedoch für Abonnenten von RTL+ bereits einen Tag vorher im Stream.