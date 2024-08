Jan Köppen: Wenige Tage nach der „Dschungelcamp“-Ausstrahlung erfährt er die Nachricht

Diesmal ist alles anders im „Dschungelcamp“: In der Sommer-Ausgabe der Dschungel-Legenden campen die Stars nicht in Australien, sondern in Südafrika – und das nicht live. Die RTL-Busch-Sendung wurde bereits abgedreht.

Doch auch wenn die Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow nicht per Live-Schalte moderieren, tut das dem „Dschungelcamp“ offenbar keinen Abbruch. Im Gegenteil: Nach nur wenigen Tagen nach der TV-Ausstrahlung erreicht Jan Köppen und das RTL-Team eine Nachricht, die den Verantwortlichen ein Lächeln ins Gesicht zaubern dürfte.

Jan Köppen: Nach dem „Dschungelcamp“ ereilt ihn die Nachricht

Dass die „Dschungelcamp“-Quoten in diesem Sommer gut ausfallen, zeigte sich bereits nach der ersten Episode am 16. August. Und auch die nachfolgenden Folgen wollten zahlreiche Zuschauer sehen (Hier mehr >>>).

Nun wurden laut dem Branchendienst „DWDL“ die endgültig gewichteten Quoten veröffentlicht – jene Quoten-Werte, die sieben Tage nach Ausstrahlung verzeichnet werden. Darin fließt unter anderem auch die zeitversetzte Nutzung (in der Regel drei Tage nach der TV-Ausstrahlung) ein. Zudem wird auch die Livestream-Nutzung in den Mediatheken mit einberechnet, nicht aber die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe bei RTL+.

Und die endgültig gewichteten Quoten zeigen: Das „Dschungelcamp“ hat sogar noch weitere Zuschauer hinzugewonnen!

Sender gewinnt dazu

Die „Dschungelcamp“-Auftaktfolge kann sich laut „DWDL“ zur Sendung mit dem größten Quoten-Zugewinn zählen. Die Reichweite erhöhte sich um 203.000 Zuschauer, was bedeutet, dass durchschnittlich 2,44 Millionen Menschen Jan Köppen und den Rest der Dschungel-Gesichter sehen wollten.

Beim Gesamtpublikum heißt das: ein erhöhter Marktanteil von 0,6 Prozent auf 12,7 Prozent. Auch in der relevanten Zielgruppe stieg der Wert, und zwar um einen halben Prozentpunkt auf 22,1 Prozent.

Jan Köppen: „Dschungelcamp“-Team überzeugt am Wochenende

Beliebt waren zudem auch die Dschungel-Episoden vom Wochenende. Im Nachgang darf sich RTL über zusätzliche 190.000 Dschungel-Zuschauer am Samstag und 150.000 Zuschauer am Sonntag freuen. Vor allem Samstag gab es ein Highlight: Denn dadurch, dass die Wiederholungsfolge bereits um 23.17 Uhr lief, zog das noch einmal 170.000 Zuschauer extra an. Die Reichweite lag bei einer Million.

Fazit: Das „Dschungelcamp“ erreichte beim Gesamtpublikum mit einem Plus von 1,1 Prozentpunkten den höchsten Marktanteils-Zugewinn der gesamten abendlichen TV-Sendungen. Für Jan Köppen und Co. einmal mehr Bestätigung, dass sich das Sommer-„Dschungelcamp“ bisher mehr als gelohnt hat.