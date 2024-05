Thomas Gottschalk im Höhenflug – „Bin Kim Kardashian auf den Fersen“

Er ist ein Urgestein des deutschen Fernsehens und aufgrund seiner Moderation der ZDF-Show „Wetten, dass…“ einem breiten Publikum bekannt. Thomas Gottschalk feierte als Entertainer, Moderator und Schauspieler große Erfolge.

Mittlerweile ist der Fernsehstar 74 Jahre alt und tritt in Sachen Fernsehauftritte kürzer. Lediglich seinen Podcast namens „Die Supernasen“ führt Gottschalk weiter und nimmt Fans mit durch seinen Alltag. Trotz seines stolzen Alters versucht sich der Showmaster mittlerweile auch als Influencer und feiert nun seinen ersten großen Erfolg.

Thomas Gottschalk im Rausch der Zahlen

Eine Vielzahl älterer Menschen meiden Social-Media-Apps eher, Thomas Gottschalk gehört jedoch nicht zu ihnen. Auf seinem Instagram-Account teilt der Entertainer berufliche Ankündigungen und den ein oder anderen Schnappschuss aus seinem Alltag. Der neuste Beitrag, den der 74-Jährige nun postete, erregt jedoch Aufsehen.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Thomas Gottschalk teilt ein Selfie mit seinen Fans und kommentiert das Bild mit den Worten: „Ich begrüße voller Stolz den 100.000sten Follower.“ Der Fernsehstar hat es tatsächlich geschafft, seit Kurzem folgen dem Profil des Moderators nämlich 100.000 Menschen.

Der ZDF-Star kann diese Zahl selbst kaum fassen und stellt direkt größenwahnsinnige Vergleiche an. Gottschalk schreibt weiter: „Jetzt weiß ich, warum Kim Kardashian in letzter Zeit so blass ist, ich bin ihr dicht auf den Fersen! In 100 Jahren sind es 30 Millionen, in 1000 Jahren 300 und in 1500 Jahren hab ich sie dann total abgehängt.“ Mit dieser Hochrechnung hat sich der Entertainer wohl eher einen Scherz erlaubt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Freude aufseiten der Fans

Die Fans von Thomas Gottschalk scheinen sich über jedes Posting ihres Idols zu freuen. Unter dem Instagram-Beitrag finden sich reihenweise freudige Kommentare wieder. Die Follower des Entertainers schreiben:

„Super ,Glückwunsch. In der Analogen Welt war ich sicher der erste Follower, 1975.“

„Ich glaube es gibt noch eine Dunkelziffer an Followern. Ich bin mir sicher, dass du mit den Kardashians locker mithalten kannst!“

„Herzlichen Glückwunsch. Du hättest schon viel früher bei Social-Media sein sollen.“

„Du hast dir jeden Follower verdient!“

„Glückwunsch Thommy, bei dem Content ja aber auch kein Wunder. Auf die nächsten Hunderttausend.“

Über so viel Zuspruch von Seiten der Fans freut sich der „Wetten, dass…“-Star garantiert.

Wann Thomas Gottschalk die 200.000-Follower-Marke knacken wird, bleibt abzuwarten. Der Job des Influencers scheint dem Entertainer auf jeden Fall Spaß zu machen.