RTL-Star Birgit von Bentzel auf Krücken – dramatischer Unfall im Urlaub

Sie ist ein bekanntes Gesicht des Senders RTL und begeistert als Moderatorin vielfältiger Formate die Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen. Birgit von Bentzel führte von 2001 bis 2006 durch die Morgenmagazine „Punkt 6“ und „Punkt 9“ und ist mittlerweile bei „RTL aktuell“ in der Rubrik Sport zu sehen.

Dem Instagram-Profil von Brigitte von Bentzel folgen 55.900 Menschen. Die Neuigkeiten, die die Moderatorin ihren Fans nun überbringen musste, geben dem ein oder anderen Follower jedoch Grund zur Sorge.

Birgit von Bentzel musste ihren Urlaub abbrechen

Auf Krücken gestützt betritt Birgit von Bentzel den roten Teppich des „Deutschen Fernsehpreises“. Die Moderatorin trägt ein schwarzes Glitzerkleid und strahlt trotz der sichtbaren Anstrengung in die Kamera. In den vergangene Tagen hatte der RTL-Star jedoch keinen Grund zum Lachen.

Der „Bild“ berichtet Birgit von Bentzel: „Ich bin vor eineinhalb Wochen im Urlaub auf Mallorca schnorcheln gewesen. Dabei ist mir die Kniescheibe rausgesprungen.“ Aus diesem Grund griff der Fernsehstar für ihren Auftritt auf dem roten Teppich zu Sneakern und bedauert: „Ich bin traurig, dass ich keine High Heels tragen kann.“

Doch nicht nur das, auch die Muskeln, Sehne und Kapsel der Moderatorin sind angerissen. Auf ihrem Instagram-Profil teilt Birgit von Bentzel ein Foto, das ihr angeschwollenes Bein zeigt. Das linke Bein des Fernsehstars ist mehr als doppelt so dick wie ihr gesundes Bein. Bentzel musste ihren Urlaub auf der Baleareninsel sogar frühzeitig abbrechen, da die Schmerzen zu stark wurden.

RTL-Star versteckt Krücken während TV-Show

Den „Fernsehpreis“ wollte die Moderatorin dennoch nicht verpassen und humpelte auf Krücken in Richtung des roten Teppichs. Und auch ihre Arbeit im RTL-Studio hat Birgit von Bentzel keineswegs unterbrochen. Die 55-Jährige berichtet nämlich: „Im Studio sieht man meine Krücken nicht. Ich nehme sie mit rein, aber wenn die Kamera an ist, positionieren wir mich so, dass ich nicht humpeln muss.“

In der kommenden Zeit wird sich Birgit von Bentzel sicherlich erst einmal auf ihre Genesung konzentrieren. Der nächste Strandurlaub der Moderatorin wird hoffentlich friedlicher verlaufen.