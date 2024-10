Thomas Gottschalk: Intime Details aus dem Schlafzimmer: „Ohne könnte ich nicht“

Er war DAS Gesicht der ZDF-Show „Wetten, dass…?“, prägte mit seiner Rolle im TV jahrelang die Entertainment-Gesellschaft: Thomas Gottschalk. Jetzt steht der Moderator vor gleich zwei neuen Kapiteln in seinem Leben: Mit der Veröffentlichung seines Buches „Ungefiltert“ will er sich von der Bühne verabschieden. Und: Mit Partnerin Karina Mroß gab er sich vor kurzem das Ja-Wort, zieht damit ins Eheleben ein.

Überraschenderweise gab der 74-Jährige vor einigen Wochen auf Instagram die Hochzeit bekannt. Auf der Baleareninsel Ibiza wurden am Strand in kleinem Kreis die Ringe getauscht. Dass das Paar nur kurz nach der Trauung nichts anbrennen lässt, verraten sie nun ungewohnt offen.

Thomas Gottschalk verkündet Großes

Normalerweise hält Thomas Gottschalk sein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. So ist es kein Wunder, dass viele Fans über die Hochzeit mit Partnerin Karina umso überraschter waren. Am 23. August versprachen sie sich die ewige Liebe und schweben seitdem auf Wolke 7. Gegenüber „Bild“ plaudern sie jetzt aus dem Nähkästchen und verraten ihre Pläne für die Zukunft.

Und die sind bereits in Stein gemeißelt – zumindest, was die Wohnung der beiden betrifft. Das frisch gebackene Ehepaar zieht es schon bald nach München. „München ist für mich immer noch das Zentrum der Welt. Ich werde immer ein Bayer sein, obwohl ich als Oberfranke nicht ganz so für voll genommen werde von den echten Bayern“, verrät Gottschalk.

Dass der Moderator in Redelaune ist, merkt man spätestens an den nächsten intimen Details…

Thomas Gottschalk packt aus

Denn auch, wenn es um die privaten Räumlichkeiten geht, hält sich der TV-Star nicht mit Worten zurück. In puncto Schlafgemach herrscht Einigkeit zwischen dem Ehepaar: Für Karina und Thomas kommen getrennte Betten nicht infrage.

+++Zwischenfall bei Hochzeit von Thomas Gottschalk! Karina musste sofort handeln+++

Die 62-Jährige betont: „Um Gottes Willen! Ohne ihn könnte ich gar nicht einschlafen!“ Auch in ihrem neuen Zuhause haben sie daher bewusst nur ein gemeinsames Schlafzimmer eingeplant.

So ganz ohne Streitigkeiten geht es natürlich nicht in der Beziehung von Thomas Gottschalk und Karina. Vor allem bei der Lautstärke des Fernsehens kommen die beiden einfach auf keinen gemeinsamen Nenner. Sicherlich kann man über dieses Problem auch mal hinweg sehen.