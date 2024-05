Thomas Gottschalk: So feierte er seinen Geburtstag – „Weder Hate, noch Geiz“

Er ist eine wahre Legende des deutschen Fernsehens und führte Jahrzehnte lang durch die ZDF-Show „Wetten, dass…?“. Mittlerweile ist Thomas Gottschalk 74 Jahre alt und zieht sich zunehmend aus dem Fernsehgeschäft zurück. Lediglich in seinem Podcast „Die Supernasen“ unterhält er seine Fans weiterhin.

Auch privat hat der Entertainer sein ganz großes Glück gefunden, gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Karina Mroß zieht Gottschalk demnächst von Baden-Baden ins Münchener Gräfelfing. Nun gibt der ZDF-Star einen seltenen Einblick in sein Privatleben und berichtet seinen Fans darüber, wie er seinen Geburtstag verbracht hat.

Thomas Gottschalk lässt es sich gut gehen

Trotz seines stolzen Alters macht Thomas Gottschalk auch als Influencer eine gute Figur. Knapp hunderttausend Menschen folgen dem Instagram-Profil des „Wetten, dass…“-Stars. Auf seinem Account teilt der Entertainer berufliche Ankündigungen und auch den einen oder anderen privaten Schnappschuss mit seinen Fans. Auf den Fotos, die Gottschalk nun teilte, strahlt der Fernsehstar regelrecht vor Glück.

Am Samstag (18. Mai) feierte Thomas Gottschalk nämlich seinen 74. Geburtstag und teilt nun die Schnappschüsse dieses ganz besondere Tages auf seinem Instagram-Profil. Das erste Foto zeigt den Moderator gemeinsam mit Partnerin Karina vor einer malerischen Berglandschaft stehen. Das Liebespaar blickt glücklich in die Handykamera.

Auf dem zweiten Foto ist ein perfekt arrangiertes Foto des Geburtstagsfrühstücks von Thomas Gottschalk zu sehen. Der ZDF-Star kommentiert die Schnappschüsse mit den Worten: „Dubai ist was für Influencer, der Weltmann feiert in Bad Spänzer (liegt irgendwo am Vierwaldstättersee)!“

Doch damit nicht genug, dem Fernsehstar scheint zum Reimen zu Mute gewesen zu sein. Gottschalk schreibt nämlich weiter: „Oder wie der Dichter sagt: Hier kennt man weder Hate noch Geiz… Ruhiger Geburtstag in der Schweiz.“ Die Auszeit in der Schweiz scheint für den Moderator genau das richtige gewesen zu sein.

Liebevolle Worte von den Fans

Die Fans von Thomas Gottschalk freuen sich über die Einblicke in die Feierlichkeiten des Entertainers. Unter dem Instagram-Beitrag des Fernsehstars finden sich reihenweise liebevolle Glückwünsche wieder. Gottschalks Follower kommentieren die Fotos mit den Worten:

„Zum Feste wünsche ich dir nur das Beste. Bleibe fröhlich, zufrieden, ideenreich und vor alle gesund.“

„In der Schweiz zwischen den Bergen ist es deutlich schöner als in Dubai. Alles gute zum Geburtstag!“

„Happy Birthday, so kennt man ihn den Thomas.“

„Auch von mir die herzlichsten Glückwünsche. Und das Bild ist atemberaubend, so ein Traumpaar.“

Über diese und weitere herzlichen Glückwünsche vonseiten der Fans freut sich Thomas Gottschalk garantiert.

Wann der Umzug des Entertainers nach München ansteht, steht noch nicht fest. Das gekaufte Haus in Gräfelfing muss vor dem Einzug des Paares nämlich noch umfassend renoviert werden.