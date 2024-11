Thomas Gottschalk packt aus: Es ist seine einzige Chance

Showmaster Thomas Gottschalk (74) wird am 6. November 2024 Gast bei Stefan Raab (58) in der Unterhaltungsshow ,,Du gewinnst hier nicht die Million!!!“ auf RTL+ sein. Sein guter Draht zum Fernsehproduzent und Entertainer war einer der Gründe, aber bei weitem nicht der einzige.

Seit dem 18. September 2024 unterhält Stefan Raab jede Woche mittwochs um 20.10 Uhr auf RTL+ mit ,,Du gewinnst hier nicht die Million!!!“ eine Vielzahl von Menschen. Sie Show vereint Late-Night-Comedy, Entertainment, Wettbewerbs- und Quizelemente. Stefan Raab lässt dabei auf nahe und unterhaltsame Art und Weise Bewegtbild-Ereignisse in Social Media, Streaming und TV Revue passieren. Das ist bei weitem aber nicht alles! Während der Show besteht die Möglichkeit, eine Million Euro zu gewinnen. Auf die Kandidaten wartet eine ganz spezielle Herausforderung, bei der sie sich niemandem geringeren als dem Moderator und Produzenten selbst beim Beantworten von Quizfragen stellen müssen.

Thomas Gottschalk besucht Stefan Raab

Teil von ,,Du gewinnst hier nicht die Million!!!“ sind auch von Show zu Show variierende prominente Gast-Moderatoren. Sie sind dafür verantwortlich, dass der Umgang zwischen den Kontrahenten friedlich vonstattengeht und die Spielregeln von allen verstanden werden. Der Besuch des nächsten Gastes wurde von den wenigsten so erwartet.

Am 6. November 2024 wird Thomas Gottschalk erstmals bei der Entertainment-Show zu sehen sein. Für ihn ist der Auftritt eine große Ehre und das aus viererlei Gründen. Zum einen verbindet die beiden Show-Größen eine lange Bekanntschaft, da sie in ihren Karrieren immer wieder miteinander in Kontakt kamen.

Auf seinem Instagram-Profil in einem Post vom 6. November 2024 nennt Thomas Gottschalk Stefan Raab als Hauptursache für seinen Auftritt und geht dabei noch auf weitere Gründe ein: ,,Erstens mag ich den Mann. Zweitens ist das meine einzige Chance, endlich mal gemeinsam mit Gülcan Kamps in einer Show aufzutreten. Drittens fühle ich mich mit meinem Buch ‚Ungefiltert‘ in den SPIEGEL Top 10 ganz wohl und will da bleiben. Und viertens hat der Pusher von Stefan dem Kai Pflaume bei Instagram ne Menge Follower gebracht, die bei mir besser aufgehoben wären!“ Eins steht schon einmal fest: Fans der beiden Show-Giganten und des Formates werden sich am Mittwochabend bestens unterhalten fühlen.