Thomas Gottschalk teilt private Einblicke – Fans reagieren deutlich

Wie wäre es einfach mal damit das neue Jahr unter strahlendem Sonnenschein zu beginnen? Genau das dachten sich der Moderator Thomas Gottschalk und seine Karina jetzt. Das Paar verbringt ein paar schöne Tage auf den Malediven und lässt es sich gut gehen. Natürlich nimmt er seine Fans dabei mit und veröffentlicht einige Schnappschüsse auf Instagram. Die Reaktion seiner Follower spricht dabei Bände.

Thomas Gottschalk chillt im Urlaubsparadies

Einfach mal die Seele baumeln lassen und sich die Sonne auf den Pelz scheinen lassen: Das ist aktuell das Motto von Thomas Gottschalk und seiner Karina. Gemeinsam genießen sie ihre Freizeit aktuell auf den Malediven, dem Urlaubsparadies schlechthin. Einige Eindrücke teilt er in einem Video.

Ob in Badehose in der Hängematte, händchenhaltend am Strand oder mit einem Cocktail in der Hand: Die Follower bekommen einige Einblicke in den Urlaub. „Das neue Jahr geht gut los, das sind auf jeden Fall schon mal schöne Aussichten“, schreibt der Moderator zu dem kurzen Video dazu. Die Reaktion seiner Fans fällt dabei deutlich aus.

Thomas Gottschalk: Fans werden deutlich

Die Kommentare überschlagen sich in kürzester Zeit. Einige Fans von Thomas Gottschalk senden ihm Urlaubsgrüße, andere haben noch etwas mehr zu sagen:

„In diesem Idyll, kann man doch wunderbar Urlaub machen. Ich wünsche euch eine herrliche Zeit, genießt sie und habt einfach Spaß.“

„Herr Gottschalk, das machen Sie genau richtig mit Ihrer Freundin! Was möchte man in diesem Alter noch mehr, als einfach das Leben zu genießen und Spaß zu haben? Das nötige Geld haben Sie ja – da bleibt nichts anderes zu tun, als zu lachen und das Leben zu feiern.“

„Ihr habt so Recht ! Macht euch das Leben so schön wie es nur geht.“

„Alles richtig gemacht. Habt eine tolle Zeit und genießt jeden kleinen Moment.“

„Wünsche euch eine wunderschöne Zeit zu zweit auf einer traumhaften Insel.“



Wie lange der RTL-Moderator und seine Freundin im Liebesurlaub bleiben, ist ungewiss. Was aber klar sein dürfte: Das Paar genießt wohl jede Sekunde in der atemberaubenden Kulisse.