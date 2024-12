Thomas Gottschalk in der Politik? Fans außer sich – „Gibt nur eine Wahl“

Er war einer der gefragtesten Fernsehstars der vergangenen Jahrzehnte und sein Name ist über Generationen hinweg bekannt. Thomas Gottschalk brillierte als Moderator der ZDF-Show „Wetten, dass…?“ und begeisterte ein Millionenpublikum. Mittlerweile ist der 74-Jährige in TV-Rente und hat nach immer lauter werdender Kritik an seinen Meinungsäußerungen auch seinen Podcast „Die Supernasen“ eingestellt.

Doch an seinen wohlverdienten Ruhestand denkt der ehemalige Fernsehstar noch lange nicht. Das neueste Projekt, das Gottschalk seinen Fans auf seinem Instagram-Profil präsentiert, sorgt nun jedoch für einen großen Aufschrei.

Gründet Thomas Gottschalk eine eigene Partei?

Thomas Gottschalk scheint viel daran zu liegen, dass seine Ansichten auch nach dem Ende seiner Fernsehkarriere Gehör finden. Immer wieder äußert sich der Showmaster auf eine Art und Weise, die selbst seine ehemaligen Fans auf die Palme bringt. Kurz nach seinem selbstgewählten Podcast-Aus teilt der ZDF-Star nun ein Video auf seinem Instagram-Profil, das für Aufsehen sorgt.

Das Video ist wie ein Wahlwerbespot aufgezogen und Thomas Gottschalks neu gegründete Partei scheint sich „EWP -Echt wahre Partei“ zu nennen. Zu Beginn der Aufnahme liest ein Sprecher vor: „Die Supernasen sind immer da, wo es gilt, Katastrophen zu verhindern. Jetzt tun sie das mit der Gründung einer neuen Partei – der EWP.“ Weiter heißt es, dass ihr Bundeskanzler Mario Barth sein wird. Der Verkehrsminister soll ein „Brummi-Fahrer namens Wolfgang Klein“ werden.

Doch dann wird es noch skurriler. Als Parteivorsitzender hält Thomas Gottschalk eine direkte Weihnachtsansprache. Der ZDF-Star predigt: „Wenn sie der kritische Geist sind, für den ich sie halte, gibt es für Sie nur eine Wahl, die der EWP. (…) Suchen wir nicht alle das Licht, das uns aus der Dunkelheit, in der wir uns zurzeit befinden, herausführt? (…) EWP ist dieses Licht und sie leuchtet mit einer Helligkeit, die wir bei anderen Parteien so schmerzlich vermissen. Wir reichen Ihnen die Hand. Nicht die rechte, nicht die linke, schlicht und einfach die Hand.“

Doch bei genauerem Hinschauen dürfte den Fans des Entertainers ein Stein vom Herzen fallen. Denn bei dem Werbeclip scheint es sich lediglich um einen Scherz zu handeln. Das Video soll lediglich den neuen Song von Gottschalks Kollegen und Freund Mike Krüger bewerben, der eine Art „gesungenes Wahlprogramm“ darstellen wird. Doch in der Kommentarspalte des Instagram-Videos zeigt sich, dass seine Fans gar nicht mal so abgeneigt von einem politischen Engagement des Showmasters wären.

Vorerst wird Thomas Gottschalk jedoch der Entertainmentbranche treu bleiben. Mit seinem inszenierten Wahlwerbespot hat er auf jeden Fall für neugierige Blicke von seinen Fans gesorgt.