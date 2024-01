Ex-„Wetten dass..?“-Moderator Thomas Gottschalk: Privates Foto lässt Fans ausrasten

Thomas Gottschalk scheint das Internet für sich zu entdecken. Der beliebte Showmaster ist mittlerweile 73 Jahre alt und gibt ganz offen zu, recht „old school“ zu sein. Er kennt sich eben besser aus mit den Rolling Stones und Rock’n Roll als mit Instagram und Tiktok.

Kein anderer Entertainer in der deutschen TV-Geschichte steht so sehr für die große Samstagabend-Familien-Unterhaltung wie der gebürtige Bamberger. Seine Karriere begann als Radiomoderator und Diskjockey beim Sender Bayern 3, damals wurden tatsächlich noch Schallplatten aufgelegt.

Thomas Gottschalk – Privatspähre war ihm immer wichtig

Schnell wurde Thomas Gottschalk für das Fernsehen entdeckt, er moderierte Anfang der 80er mit seinem Entdecker Frank Elstner und mit Günther Jauch, mit dem er heute noch gut befreundet ist. Sein größter Erfolg ist und bleibt aber „Wetten das..?“, die beliebteste Samstagabendshow im deutschen Fernsehen. Am 25. November 2023 moderierte er die ZDF-Show zum allerletzten Mal.

++ „Wetten dass..?“ – So verlief der letzte große Auftritt von Thomas Gottschalk ++

Privat hielt Gottschalk sich immer recht bedeckt, und gibt nur wenige öffentliche Auftritte. Er hat zwei Söhne mit seiner Ex-Frau Thea, von denen einer adoptiert ist. Um dem großen Medienrummel zu entkommen zog die Familie Mitte Anfang der 90-er Jahre vom Ammersee nach Malibu an die Westküste der USA.

Private Auftritte und Boulevardmagazine waren nie sein Ding, immerhin hat er – im Gegensatz zu vielen berühmten Kollegen seines Kalibiers – einen Podcast und einen Instagram-Account. Jetzt überrascht Thomas Gottschalk mit einer kleinen „Homestory“.

Thomy Gottschalk: Süßes Bild mit dem Hund seiner Schwester

Nach der Trennung von seiner Ex hat Thomas Gottschalk den USA den Rücken gekehrt und lebt mit neuer Partnerin wieder in Deutschland. Das gibt ihm Gelegenheit, seine jüngere Schwester Raphaela am Ammersee zu besuchen. Von dort postet er auf Instagram ein Foto mit ihrem goldblonden „Labradoodle“.

Die Fans sind total begeistert, denn es ist eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden. Die Kommentare überschlagen sich es hagelt Herzen und Smilies:

„Frisurentechnisch passt das“

„Die Haarfarbe ist perfekt abgestimmt!“

„Ich weiß gar nicht, wem ich zu erst den Wuschelkopf streicheln möchte!!!“

„Zwei prachtvolle Blondinen!“

„Dachte erst, es wäre dein Zwillingsbruder“

„Der ist ja knuffig!!!“

Wird Thomas Gottschalk auf seine alten Tage etwas noch zum Internet-Influencer? Nach „Wetten dass..?“ ist seine Karriere jedenfalls noch lange nicht beendet.