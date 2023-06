„The Wheel“ (RTL): Kandidat aus Essen brüskiert Frauke Ludowig – die Quittung kommt sofort

Anschnallen und bloß nicht rausfliegen, heißt es am Montagabend (5. Juni) bei „The Wheel“ auf RTL. Moderiert von Komiker Chris Tall, stellen sich drei Teilnehmende dem rasanten Quiz, bei dem es vor allem darauf ankommt, wen man im Vorhinein selbst rausgewählt hat.

Das Spiel-Prinzip ist schnell erklärt. In der Mitte eines in sieben Zonen unterteilten rotierenden Rads nehmen wechselnde Kandidaten Platz, die sich mithilfe der prominenten Gäste einen Gewinn von über 100.000 Euro sichern können. Dafür hat jeder Promi zunächst ein eigenes Spezialgebiet angegeben, für das er oder sie als Experte fungiert. Die Teilnehmenden entscheiden, wer wohl am wenigsten Ahnung vom Thema hat. Bleibt auf dieser Person „The Wheel“ am Ende stehen, ist die Spielrunde allerdings sofort vorbei – ganz schön bitter für RTL-Kandidat Nino aus Essen.

„The Wheel“-Kandidat entscheidet sich für skurrile Kategorie

Die sieben Kategorien könnten unterschiedlicher wohl kaum sein. Entscheiden können sich die Teilnehmenden zwischen folgenden Spezialgebieten und dazugehörigen Experten:

Olivia Jones – Kiez / Reeperbahn

Kai Ebel – Formel 1

Matthias Matschke – Religion

Frauke Ludowig – Promis

Markus Krebs – Erdkunde

Gregor Meyle – Geschichte

Guildo Horn – Wurstwaren

Gleich zu Beginn hatte Moderator Chris Tall gewitzelt, RTL-Kandidat Nino müsse aufgrund seines Wohnorts Essen eigentlich Guildos Kategorie „Wurstwaren“ wählen. Und siehe da, genau das macht er auch. „Ich wüsste eigentlich nicht, was ich bei Wurstwaren nicht wissen sollte“, kommentiert der Essener, der beruflich Gabelstapler repariert, seine Auswahl.

Frauke Ludowig zeigt sich entrüstet

Übrigens, für das Thema entschieden hatte sich ESC-Bekanntheit Guildo Horn, weil es eine Hommage an die Zeit sein sollte, „als wir alle noch Wurst waren.“ Für Lacher unter seinen Kollegen sorgt er damit jedenfalls von Anfang an.

Dass aber auch Promiexpertin Frauke Ludowig Ahnung von Fleisch haben könnte, davon geht Nino aus Essen nicht aus. Seine logische Schlussfolgerung: Frauke muss raus. Damit brüskiert er die TV-Moderatorin allerdings zutiefst. „Sehe ich aus, als würde ich keine Würste essen?“, fragt sie kritisch nach.

Aus Ninos Sicht anscheinend schon. Was der Essener allerdings nicht weiß: Frauke Ludowig kommt aus einer Metzger-Familie und hätte durchaus bei dem Thema einiges zu Sagen gehabt. Die Quittung kommt für Nino dann aber auch sofort, denn das Rad bleibt natürlich ausgerechnet bei dem Promi stehen, den er zuvor selbst rausgewählt hatte – Frauke Ludowig. Damit ist die Runde sofort beendet.

RTL zeigt „The Wheel“ montags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.