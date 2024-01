„Die Bachelors“: RTL mit nächster Überraschung! DAS ändert sich bei der beliebten Dating-Show

Nach 13 Staffeln von „Der Bachelor“ und zehn „Bachelorette“-Staffeln hat sich RTL etwas Neues einfallen lassen. 2024 gehen erstmals zwei Bachelors auf die Suche nach der großen Liebe. Gibt es einen Konkurrenzkampf oder geben sich die beiden Junggesellen gegenseitig Dating-Tipps?

Doch das ist nicht die einzige Änderung bei „Die Bachelors“, wie der Sender nun bekannt gab. Die Kandidaten und Zuschauer können sich auf viele Neuerungen freuen.

„Die Bachelors“: DAS gab es noch nie!

Zunächst einmal kehrt das Dating-Format zu seinen Ursprüngen zurück. Im malerischen Südafrika suchte Ur-Bachelor Paul Jahnke das allererste Mal nach der großen Liebe. Und genau an diesen Ort kehren auch die beiden Junggesellen Sebastian und Dennis 2024 wieder. Doch bevor es ins Paradies für „Die Bachelors“ geht, beginnt das große Dating bereits erstmals schon in Deutschland.

Denn anders als in den Staffeln zuvor haben die Bachelor nicht die Qual der Wahl aus 20 Frauen, sondern gleich 30 Frauen wollen um ihr Herz kämpfen. Der erste Eindruck ist in diesem Jahr besonders entscheidend. Denn nach den ersten Blind Dates in Deutschland werden bereits die ersten Rosen verteilt. Beim wem stimmt die Chemie von Anfang an und sprühen vielleicht schon die ersten Funken? Klar ist auf jeden Fall, dass nach der ersten Kennenlern-Runde acht Frauen umsonst ihre Koffer für das große Liebes-Abenteuer gepackt haben.

Am 17. Januar können die RTL-Zuschauer die Reise der „Bachelors“ mitverfolgen. Alle zehn Folgen der Staffel wird es wie gehabt bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung auf RTL+ zu sehen geben. Wenn die beiden Männer am 20. März hoffentlich ihre Traumfrau gefunden und die letzte Rose übergeben haben, begrüßt sie Frauke Ludowig erneut zur großen Wiedersehensfolge.