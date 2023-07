Aus verschiedensten Ländern sind Menschen angereist, um ihn zu sehen: The Weeknd spielt am Dienstagabend (4. Juli 2023) in der prallgefüllten Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf. Rund zwei Stunden lang tanzen und feiern seine Fans zu Hits wie „Blinding Lights“ und „Save your Tears“.

Viele Fans warten schon seit zahlreichen Monaten auf diesen Moment: Sänger The Weeknd gibt ein Konzert in Düsseldorf. Die Glücklichen, die ein Ticket für die „After Hours Til Dawn Tour“ ergattern konnten, tummeln sich aufgeregt in den Vorräumen der Halle und können es kaum erwarten ihrem Idol so nah zu sein, wie nie zuvor. Es soll ein aufregender Abend werden.

The Weeknd in Düsseldorf: DIESER Moment sorgt für Verwirrung

Schon beim Betreten der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf wird schnell klar, dass hier ein absoluter Superstar auftreten wird. Eine enorme Kulisse, angelehnt an die Skyline von New York, füllt die Hauptbühne. Am Ende des Steges hängt ein riesiger Mond von der Decke und in der Mitte ragt eine riesige Figur aus dem Boden. Aufgeregt warten die Fans auf den 33-Jährigen. Um Punkt 21 Uhr geht das Gekreische los, als ein maskierter Mann die Bühne betritt.

Klar ist: Es muss sich dabei um The Weeknd handeln. Nach den ersten Tönen gibt es dann auch keinen Zweifel mehr. Doch im ersten Moment waren zahlreiche Fans verwirrt. Schließlich verdeckt die Maske fast sein komplettes Gesicht. Die erste Hälfte des Konzerts singt Abel Makkonen Tesfaye, wie The Weeknd mit bürgerlichem Namen heißt, mit der Maske. Dementsprechend laut wurde es in dem Moment, als er diese dann abzieht.

The Weeknd eröffnet seine Show mit einer Maske. Bei einigen Fans sorgte dies im ersten Moment für Verwirrung. (Archivfoto) Foto: IMAGO/TT

The Weeknd in Düsseldorf

Der Moment der Enthüllung dürfte mit Abstand der lauteste an diesem Dienstagabend gewesen sein. Als das Publikum das Gesicht des Weltstars endlich zu sehen bekommt, springt dann auch der Letzte von seinem Sitz hoch und jubelt ihm entgegen. Bereits vergangenes Jahr spielt der Künstler mit einer Maske und sorgte damit für einen Überraschungseffekt der Superlative.

Es folgen weitere Performances mit Feuershow, Background-Tänzerinnen und natürlich herausragendem Gesang des Kanadiers. Dann aber zum Glück ohne Maske. Gegen 23 Uhr ist dann Schicht im Schacht und der Sänger verschwindet hinter die Kulissen. Trällernd und überglücklich machen sich dann auch die Fans auf den Heimweg.