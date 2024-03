„The Voice“-Star Samu Haber über die schwerste Zeit in seinem Leben – „Gefühl von Einsamkeit“

Mit seiner charmanten Art und seinem niedlichen Akzent verzauberte Samu Haber die Zuschauer als Coach der Prosieben-Show „The Voice of Germany„. Der aus Finnland stammende Sänger wurde als Frontmann der Rockband Sunrise Avenue bekannt.

Karrieretechnisch ist der Rockstar ganz oben angekommen. In einem aktuellen Interview spricht Samu Haber nun jedoch über die schwerste Zeit in seinem Leben und gibt erschreckende Details bekannt.

Samu Haber betäubte Gefühle mit Alkohol

Neben seinem beruflichen Erfolg, scheint es auch privat für Samu Haber wie am Schnürchen zu laufen. Seit einigen Jahren ist der 47-Jährige mit der Tänzerin Etel Röhr liiert. So friedlich lief es im Leben des Rockstars jedoch nicht immer. In einem Interview mit der Zeitung „Bild“ berichtet Haber nun von der dunkelsten Zeit in seinem Leben. Der Musiker berichtet: „Der kleine Junge in mir war immer unzufrieden. Da war ein Gefühl von Einsamkeit, obwohl in meinem Leben eine Menge los war. Ich fühlte mich niedergeschlagen.“ Der Sänger konnte diese Gefühle nicht einordnen und sah keinen Ausweg.

Über seine Bewältigungsmechanismen berichtet Samu Haber: „Dann habe ich versucht, dieses Unzufriedenheitsgefühl mit Alkohol, Partys, Motorbooten, Privatjets und Rolex-Uhren auszugleichen. Aber: All das kann dieses Gefühl nur betäuben, aber niemals beheben.“ Im Jahr 2021 wurde der Rockstar dann sogar wegen Drogenkonsums zu einer Geldstrafe verurteilt. Doch aus diesem Teufelskreis wollte Haber ausbrechen, suchte sich schließlich einen Therapeuten und lebt heute ein glückliches und drogenfreies Leben. Mittlerweile muss der Rockstar sogar nur noch alle paar Monate auf dem Therapiestuhl Platz nehmen.

Zusätzlich hat Samu Haber in der Ausübung von Kampfsport ein neues Hobby entdeckt, dass dem Musiker bei der Bewältigung seiner Emotionen hilft. Der „The Voice“-Star schwärmt: „Der Sport hat mir eine innere Ruhe gegeben.“