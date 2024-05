„The Voice of Germany“: Nach Samu Haber – nun stehen die nächsten Coaches fest

Nachdem Giovanni Zarrella, Bill und Tom Kaulitz sowie Ronan Keating bereits ihr Aus bei „The Voice of Germany“ verkündet hatten, war klar, dass es zu einer komplett neuen Jury-Konstellation kommen musste. Die Fans äußerten schon erste Wünsche und spekulierten wild im Netz.

Am Freitagabend (17. Mai) verkündete Sat.1 dann im großen „The Voice Kids“- Finale den ersten Namen. Samu Haber unterschrieb noch auf der Bühne seinen neuen Vertrag als Coach (hier mehr dazu). Nur wenige Stunden später verkündet der Sender nun die restlichen drei Jury-Mitglieder für die neue Staffel.

„The Voice of Germany“: SIE sitzen in der Jury

Der finnische Sänger war bereits mehrfach Teil der Sendung und auch seine neuen Jury-Kollegen sind keine Unbekannten bei „The Voice of Germany“. Zumindest zwei von ihnen saßen bereits auf den heißen Stühlen. Und zwar kehren auch Yvonne Catterfeld und Mark Forster zurück.

Erstmals seit der siebten Staffel buzzern die drei Coaches wieder in dieser Kombination um die besten Gesangs-Talente Deutschlands. Nach Angaben von Sat.1-Chef Marc Rasmus sei man bei der Auswahl dem Wunsch der Zuschauer gefolgt. „Wir haben die #TVOG-Fans in den sozialen Medien gefragt, wen sie 2024 am Buzzer von ‚The Voice of Germany‘ sehen möchten. Und die meistgenannten Wiedersehens-Wünsche werden wir in der vierzehnten Staffel unserer Musikshow erfüllen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein Neuling ist auch dabei

Doch die drei „The Voice“-Lieblinge bekommen auch harte Konkurrenz. Denn ein Neuling stößt ebenfalls noch dazu. Sänger und Songwriter Kamrad will ebenfalls um den Sieg mitkämpfen. Der deutsche Chartstürmer ist aus den europäischen Radio- und Streaming-Playlists mit Songs wie „I Believe“ oder „Feel Alive“ bekannt.

Damit wurde die komplette Jury einmal ausgetauscht. Keine Änderungen gibt es dabei beim Moderations-Duo. Die 14. Staffel von „The Voice of Germany“ werden abermals Melissa Khalaj und Thore Schölermann moderieren. Ab dem 7. Juni starten die Aufzeichnungen in Berlin.