„The Voice“-Coach schaut mit seiner Freundin die Show: Sie kann’s nicht mit ansehen

Er ist der Neue bei „The Voice of Germany“: Tim Kamrad. In der prominent besetzten Coach-Runde ist der gebürtige Wuppertaler zwischen Yvonne Catterfeld, Samu Haber und Mark Forster für viele Zuschauerinnen und Zuschauer wohl der am wenigsten bekannte Coach. Dennoch kommt er beim Publikum gut an.

Und wohl auch bei „The Voice of Germany“-Kollege Mark Forster. Der drückte Tim Kamrad nämlich mitten in der Show einen dicken Schmatzer auf die Lippen. Später schaute sich Kamrad zusammen mit seiner Freundin nochmals die Sendung im TV an, und die schien die Aktion gar nicht lustig zu finden (oder vielleicht doch?).

„The Voice“-Coach Kamrad bekommt Kuss von Mark Forster

Teilte Coach Kamrad doch das Video, das ihn und seine Freundin beim „The Voice“-schauen zeigt unter dem Titel „Wenn deine Freundin sieht, wie Mark Forster dich küsst“. Darin sehen wir das Paar zunächst ganz entspannt, Arm in Arm, mit einer Tüte Weingummi auf der Couch sitzen. Als es jedoch zur Kuss-Szene kommt, springt die junge Frau scheinbar wütend auf, schleudert Kamrad die Tüte Weingummi entgegen und zetert: „Eine Woche bei ‚The Voice‘ und du machst mit Mark Forster rum, oder was?“

„Das war eine einmalige Sache“, entgegnete Kamrad. Bei den Fans jedenfalls kam die Aktion gut an. „Das ist wirklich eine sehr lustige und toller Aufnahme gewesen. Es ist wirklich schön, dich bei ‚The Voice‘ als Coach zu sehen“, heißt es in den Instagram-Kommentaren. Ein anderer ergänzt: „Sehr geil, herrlich. Du passt sehr gut in diese Runde und machst auch so ziemlich allen Scheiß mit.“

Und sogar Kai Pflaume meldet sich in den Intagram-Kommentaren zu Wort: „Warte bis sie sieht, was bei ‚Wer weiss denn sowas‘ los war.“ Na, dann sind wir doch mal gespannt, was sich der neue „The Voice of Germany“-Coach in der ARD-Quizshow hat einfallen lassen.