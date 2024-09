„The Voice of Germany“: Erwischt! Coach telefoniert heimlich hinter den Kulissen – mit IHR

Am Donnerstag (26.09.) ist es so weit, dann startet die 14. Staffel von „The Voice of Germany”. Abwechslung werden nicht nur die neuen Kandidaten versprechen, die in der ersten Folge gleich in den Blind Auditions gezeigt werden, sondern auch die Coaches.

Diesmal mit dabei sind:

Mark Forster

Yvonne Catterfeld

Samu Haber

Kamrad

Jetzt ist im Netz ein Video von einem der „The Voice of Germany“-Coaches aufgetaucht. Es zeigt ihn Backstage beim Telefonieren. Und zwar mit einer Frau!

„The Voice of Germany“: Coach telefoniert mit IHR

Es geht um keinen Geringeren als Kamrad. Der „The Voice“-Neuling und Singer-Songwriter hat eine wichtige Person am Handy, als das „The Voice“-Team ihn Backstage auf dem Gang abfängt. „Mama ich kann gerade nicht, ich bin bei ‚The Voice‘ gerade!“, sagt Kamrad ins Handy und hat also doch tatsächlich kurz mit seiner Mutter telefoniert!

Das „The Voice“-Team schreibt dazu bei Instagram: „Da wird doch glatt das Gespräch mit Mama für uns unterbrochen!“ Richtig, denn prompt legt er auch schon auf und widmet sich voll und ganz dem Social-Team.

Dieses will einen Handy-Check bei Kamrad machen. Er soll seine letzte Whatsapp-Nachricht und sein letztes Foto in die Kamera halten. Sein letztes Foto ist eines von ihm zusammen mit den anderen Coaches, die letzte Nachricht stammt vom ehemaligen „The Voice of Germany“-Coach Nico Santos. „Bro hat alles geklappt! Danke nochmal“, schreibt dieser ihm bei Whatsapp. Was genau, werden die Fans laut Kamrad erst demnächst zu sehen bekommen.

Sein letzter Anruf muss an dieser Stelle wohl nicht mehr erwähnt werden, den haben seine Fans ja kurze Zeit zuvor selbst brühwarm mitbekommen.

Die neue Staffel von „The Voice of Germany” startet am Donnerstag (26.09.) bei ProSieben und kommt außerdem am Freitag (27.09.) bei Sat.1. Ganze Folgen kannst du auch bei Joyn streamen.