„The Voice of Germany“: Kandidatin rührt mit Geschichte zu Tränen – „Hast jede Sekunde Angst“

Bei „The Voice of Germany“ wird es am Donnerstagabend (19. Oktober) so richtig emotional. Es gab bereits viele Kandidaten, welche die Coaches nicht nur mit ihrer Stimme berührt haben, sondern auch mit ihrer Lebensgeschichte. So auch Luna Cavari, die mit ihrem Auftritt alle überzeugt.

Holt die Taschentücher raus! Denn bei „The Voice of Germany“ bleibt am Donnerstagabend kein Auge trocken. Grund dafür ist Kandidatin Luna Cavari, die mit ihrer ganz persönlichen Geschichte für ganz große Emotionen sorgt. Das kommt vor allem bei der Jury rund um Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David und den Kaulitz-Brüdern an.

„The Voice of Germany“: Luna Cavari setzt sich für Frauenrechte ein

Die 26-jährige Kandidatin ist leidenschaftliche Sängerin. Für sie bedeutet Musik wohl alles. Doch in ihrer Heimat ist das undenkbar. Denn im Iran ist es für weibliche Bürger untersagt, in der Öffentlichkeit zu singen und zu performen. Sie wurde tatsächlich selbst mal von der örtlichen Polizei festgenommen, wie sie sagt: „Das ist schon zehn Jahre her und trotzdem tut es so weh.“ Weiter erzählt sie: „Du hast jede Sekunde Angst, dass die Polizei dich mitnimmt.“ Kurzerhand fasst Luna Cavari einen folgenschweren Entschluss. Sie lässt ihre Familie zurück und kommt nach Deutschland, um ihren Traum Sängerin zu werden zu erfüllen.

„The Voice of Germany“: Vor Auftritt passiert DAS

Für ihren ersten großen Auftritt bei „The Voice of Germany“ hat sie den Hit „I See Red“ von Everybody Loves An Outlaw vorbereitet. Doch bevor es auf die Bühne geht, holt sie sich noch mal letzte, aufmunternde Worte ihrer Eltern ab. Denn diese ruft sie via Videocall kurz vor ihrem Auftritt an. Und sie wird nicht enttäuscht: Die Worte ihrer Eltern rühren zu Tränen.

Seit dem 21. September laufen die neuen Folgen immer donnerstags auf ProSieben und freitags auf SAT.1, jeweils um 20.15 Uhr, sowie parallel bei Joyn.