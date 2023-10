„The Voice of Germany“: Showdown zwischen den Coaches! „Macht falsche Versprechen“

Bei „The Voice of Germany“ gehen die „Blind Auditions“ in eine weitere Runde. Am Donnerstagabend (5. Oktober) versuchen Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und die Kaulitz-Brüder wieder die besten Gesangstalente für ihr Team zu gewinnen. Langsam, aber sicher greifen sie im Kampf um die Kandidaten zu den dreckigen Mitteln. Vor allem ZDF-Star Giovanni Zarrella sorgt mit seinen Überzeugungstaktiken für Unmut bei den anderen Promis auf den roten Drehstühlen.

„The Voice of Germany“: Kampf um Talente spitzt sich zu

Jeder Coach möchte letztendlich gewinnen, das ist klar. Doch um welchen Preis? Im Kampf um die Talente ist anscheinend alles erlaubt. Tom und Bill Kaulitz sind dabei besonders kreativ geworden. Sie haben für einen der Publikumsblöcke extra Fahnen und T-Shirts mit ihrem Teamnamen „Toll“ drucken lassen. Sobald sich die „Tokio Hotel“-Stars umdrehen und ein Talent für ihr Team haben wollen, soll der „Fan-Block“ Lärm machen und jubeln.

Aber auch Giovanni Zarrella hat eine ausgeklügelte Taktik entwickelt. Er geht eher auf den Aspekt der Familie. Fast jeder Kandidat von „The Voice of Germany“ bringt Freunde und Familie zum Casting mit. Und genau da knüpft der gebürtige Italiener an. Vor allem die Mütter der Talente möchte er mit seiner charmanten Art um den Finger wickeln. Ganz zum Ärger seiner Mitstreiter.

„The Voice of Germany“: Giovanni Zarrella gedisst

Gerne verlässt Zarrella auch mal seinen Platz, um zur Familie des jeweiligen Kandidaten zu gehen und diese zu begrüßen. Am Donnerstagabend sind es die Liebsten von Johann, die die Bekanntschaft mit ihm machen. Doch das lassen sich die anderen Jury-Mitglieder nicht gefallen, denn sie möchten das junge Talent auch in ihr Team locken. „Der Giovanni macht falsche Versprechen“, sagt Bill Kaulitz zur Familie. Doch das nützt am Ende nichts: Johann entscheidet sich für das Team Zarrella.

Ab dem 21. September 2023 laufen die neuen Folgen dann immer donnerstags auf ProSieben und freitags auf SAT.1 , jeweils um 20.15 Uhr, sowie parallel bei Joyn.