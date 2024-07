Drama um Bill Kaulitz – sein ganzes Haus steht unter Wasser – „Kann es gar nicht ertragen“

Mit der Band „Tokio Hotel“ feierte er große Erfolge, mittlerweile hat sich Bill Kaulitz auch als eigenständiger Künstler einen Namen gemacht. Der schrille Musiker begeistert die Massen und brillierte zuletzt gemeinsam mit seinem Bruder Tom Kaulitz in der Netflix-Dokumentation „Kaulitz & Kaulitz“.

Auch das Privatleben von Bill Kaulitz ist nicht weniger spektakulär. Der Sänger lebt im sonnigen Los Angeles, direkt um die Ecke von seinem Bruder und dessen Ehefrau Heidi Klum. Doch nun erreichten den „The Voice„-Star Horrornachrichten, die ihn völlig aus der Bahn warfen.

Bill Kaulitz kurz vor Nervenzusammenbruch

In seinem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood” berichtete Bill Kaulitz nun, dass sein Luxus-Anwesen in Los Angeles überschwemmt wurde. Während er gemeinsam mit seinem Bruder Urlaub machte, herrschte in LA Dauerregen. Sogar das Tonstudio der Zwillinge, das sich auf dem Anwesen befindet, stand komplett unter Wasser.

Bill Kaulitz wirft diese Nachricht völlig aus der Bahn, der Musiker berichtet: „Die Vorstellung, dass da jetzt Schlammmassen in meinem Haus sind. Also, mein Assistent meinte zu mir: ‘Bill, du kannst das nächste halbe Jahr nicht zurück in dein Haus.” Als der Musiker aus dem Urlaub zurückkam, trug er seinen gesamten Hausstand nach draußen. Seine Gitarren konnte der 34-Jährige gerade noch so retten.

Die Überschwemmungen haben Bill Kaulitz emotional schwer mitgenommen. Der Sänger wollte sich das Ausmaß der Schäden gar nicht erst anschauen. Im Podcast berichtet er: „Ich bin im Schock… mir standen die Tränen in den Augen! Ich kann es gar nicht ertragen. Der Gedanke daran macht mich völlig fertig. Ich kann jetzt erstmal nicht mehr nach Hause.” Wie lange die Renovierung dauern wird, ist bisher ungewiss.

Tom steht seinem Bruder in diesen schweren Zeiten bei. Bill Kaulitz wird vorerst sicherlich bei Tom und seiner Ehefrau Heidi unterkommen können.