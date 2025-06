Unfassbare Neuigkeit um Bill Kaulitz: Er schreibt Geschichte

Die Vogue ist weltweit eines der bekanntesten Modemagazine und steht für Eleganz und Innovation. Seit 1979 erscheint die deutsche Ausgabe, die längst Kultstatus erreicht hat.

Jetzt wird ein Stück Geschichte geschrieben: Bill Kaulitz, Sänger der Band „Tokio Hotel“, ist auf dem Cover der neuen Ausgabe zu sehen. Dabei markiert er als erster deutscher Mann mit einem Solo-Cover einen Meilenstein.

Bill Kaulitz: Ein Star kehrt zurück

Das Shooting fand in Loitsche, Bill Kaulitz’ Heimatdorf, sowie auf einem nahegelegenen Kaliberg statt. Das Cover erscheint passend zum Start der neuen Staffel „Kaulitz & Kaulitz“ auf Netflix.

Die „Vogue“ erklärte dazu: „Bill Kaulitz ist der erste Mann aus Deutschland, der alleine auf dem Titel von ‚Vogue Germany‘ zu sehen ist.“ Ein vergleichbares Cover gab es bisher nur einmal: 2008 mit Daniel Craig.

Ein Jugendfreund von Kaulitz, Andreas Gühne, äußerte sich ebenfalls in der „Vogue“. „Wir waren ja erst 15 Jahre alt, und vieles von dem, was man in dem Alter eben so macht … war nicht mehr möglich.”

Welche Bedeutung hatte Los Angeles für ihn?

Nach dem weltweiten Erfolg zog der Sänger mit seinem Bruder Tom nach Los Angeles. Gühne sieht das als positiven Wendepunkt: „Bill hat sich dort stark verändert, und zwar zum absolut Positiven. (…) Ich habe gesehen, wie er gewachsen ist.”

Vor dem Ruhm bildeten die Brüder und Gühne eine eingeschworene Gruppe. Sie galten in ihrer Schulzeit als Außenseiter. „Die drei Freaks gegen den Rest der Welt, so fühlte es sich immer an”, beschreibt er die enge Freundschaft.

Mit dem Vogue-Cover und seiner gelebten Individualität zeigt Bill Kaulitz erneut, wie er Grenzen überschreitet und inspiriert. Es ist eine Hommage an einen Künstler, der stets mutig seinen Weg ging.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

