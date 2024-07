Bill Kaulitz äußert sich zu Ralf Schumachers Coming-out – „Toxisch maskuline Welt“

Ala Frontmann der Band „Tokio Hotel“ erlangte Bill Kaulitz in seiner Jugend weltweite Bekanntheit. Mittlerweile lebt der 34-Jährige gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder und dessen Ehefrau Heidi Klum ein luxuriöses Leben im sonnigen Los Angeles.

In der neuen Netflix-Doku „Kaulitz & Kaulitz“ spricht der Sänger erstmals über das jahrelange Versteckspiel um seine Sexualität. Nun nutzt Bill außerdem die Gunst der Stunde, um in seinem Podcast das Coming-out von Ex-Rennfahrer Ralf Schuhmacher zu kommentieren.

Bill Kaulitz zeigt sich gerührt

Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom betreut Bill Kaulitz den Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. In der neusten Folge sprechen die Geschwister unter anderem über das Coming-out von Ralf Schuhmacher. Dieser hat zuletzt seine Beziehung mit einem Mann via Instagram öffentlich gemacht.

Dieser bedeutender Schritt hat Bill Kaulitz „sehr, sehr, sehr bewegt“. Die Relevanz dieses Coming-outs beschreibt der ehemalige „The Voice„-Juror wie folgt: „Er kommt natürlich aus einem sehr männlich geprägten, maskulinen Sport, wo das eigentlich ein Tabu-Thema ist und es nicht viele geoutete Menschen gibt.“ Umso wichtiger ist der offene Umgang, für den sich Ralf Schuhmacher entschieden hat.

Bill Kaulitz sieht Schuhmacher als einen äußerst mutigen Menschen an. Der Musiker beschreibt die Welt des Profisports: „Das ist eine sehr maskuline, teilweise auch toxisch maskuline Welt, wo das einfach nicht okay ist, sich zu outen.“ Der Sänger betont außerdem: „Es gehört viel Mut dazu und gerade, wenn man in einem bestimmten Alter ist und ein sehr öffentliches Leben hinter sich hat, mit einem anderen Partner und Kind.“ Für diese Entscheidung respektiert Bill den Ex-Rennfahrer sehr.

Als positiv betrachtet Bill Kaulitz zudem die Art und Weise, in der Ralf Schuhmacher sein Coming-out gestaltete. Demnach rechtfertigte sich der Sportler nicht, sondern teilte einfach sein Liebesglück mit der Welt. Der Musiker schwärmt: „Das war wunderschön gemacht, das war ein toller Post und hat mich richtig gefreut!“

Ob sich auch Bill Kaulitz in absehbarer Zeit mit einem Partner an seiner Seite zeigen wird, bleibt ungewiss. Über das Liebesglück anderer kann sich der „Tokio Hotel“-Star auf jeden Fall so richtig freuen.