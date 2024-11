„The Taste“: Nach der Sat.1-Ausstrahlung gibt es keinen Zweifel mehr

Woche für Woche kochen sich die Kandidaten bei „The Taste“ in die nächste Runde. Dabei werden sie von ihren Coaches rund um Frank Rosin, Alexander Herrmann, Tim Raue und Alex Kumptner unterstützt. Am Ende stellt sich dann die alles entscheidende Frage: Wer ist raus?

Am Mittwochabend (27. November) muss Kandidat Jebrael das Team von Frank Rosin verlassen. Doch Alexander Herrmann nutzt seinen Buzzer, um ihm eine zweite Chance in seinen Reihen zu geben. Es war also bis zum Schluss spannend bei „The Taste“ – das kam auch bei den Zuschauern an.

Kurz nach „The Taste“ herrscht Gewissheit

Die 13. Staffel von „The Taste“ scheint beim TV-Publikum äußerst gut anzukommen. Schaut man sich die Quote der letzten Wochen an, wird das umso deutlicher. Vor allem die jungen Zuschauer schalten jede Woche aufs Neue ein – und das, obwohl es die Folgen auch eine Woche vorher bei Joyn gibt.

+++ „The Taste“: Zuschauer nehmen Frank Rosin in die Mangel – „Er macht den Leuten Angst“ +++

Zur sechsten Folge am Mittwochabend (27. November) sahen 0,40 Millionen Zuschauer in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zu. Das entspricht einem soliden Marktanteil von rund 9,4 Prozent, wie das Branchenmagazin DWDL einen Tag nach der Ausstrahlung berichtet.

„The Taste“ schwächer als Konkurrenz

Der Blick nach links und rechts dürfte Sat.1 allerdings nicht sonderlich freuen. Beim jungen Publikum waren sie an diesem Abend in der Primetime nämlich nicht an der Spitze. Der erste Platz geht an Sebastian Pufpaff und seinem ProSieben-Format „TV Total“. Dort sahen durchschnittlich 530.000 junge Personen zu, was einem Marktanteil von 10,8 Prozent entspricht.

+++ „The Taste“: Zuschauer mit klarer Ansage – „Bin dann nicht dabei“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Sat.1 zeigt die neuen Folgen von „The Taste“ immer mittwochs ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Joyn-Abonnenten haben immer eine Woche vorher Zugriff auf die neuesten Episode.